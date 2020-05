Mark zag hoe auto zich vol in huis Bergentheim boorde: 'Ik dacht echt, nu ben ik mijn beide ouders kwijt'

Aan het eind van de dramatische video van het incident hoor je hem nog net vertwijfeld schreeuwen: 'Mamma, mamma!'. De 21-jarige Mark Jasper was er eerder deze week getuige van hoe een Mercedes zich vol in zijn ouderlijke woning aan de rand van Bergentheim boorde. Uitgerekend op de plek waar pa en ma steevast televisie zitten te kijken. "Het eerste wat ik dacht: nu ben ik mijn beide ouders kwijt. Ongelooflijk dat ze dit hebben overleefd." Achter het stuur zat een 51-jarige man, die ooit werd veroordeeld in de geruchtmakende Zwolse woonbootmoord.

Het is deze vrijdagmiddag een drukte van belang rond de woning. Verzekeringsexperts zijn druk bezig de schade op te nemen.

Durft er niet meer te wonen

Het huis is gestut, maar de grote vraag is of het überhaupt nog weer bewoonbaar kan worden gemaakt of misschien wel tegen de vlakte moet. "Dat moeten de aannemer en de verzekering nu maar beoordelen", zegt vader Evert. "Hoe dan ook, mijn vrouw durft hier voorlopig niet meer te wonen. Maar wie weet hoe ze daar over een tijdje tegenaan kijkt. We moeten dit eerst maar eens zien te verwerken."

Gegrift op netvlies

De beelden van die avond staan nog steeds gegrift op het netvlies van zoon Mark. "Ik zat samen met mijn kameraad Kevin in de keet achter ons huis. Waren een potje bier aan het drinken. Ik had net mijn vriendin aan de telefoon toen ze zei dat er wat aan de hand was hier in het dorp. Een achtervolging, loeiende sirenes. 'Ze komen jullie kant op', zei ze."

'Daar komt-ie!'

Waarop Mark en Kevin naar buiten gingen. "Kevin zei nog dat hij wilde filmen. Ik had mijn vriendin aan de lijn en riep naar Kevin: 'Daar komt-ie, daar komt-ie!' Het volgende moment raakt die auto in de slip en vliegt zo ons huis binnen. Ik wist dat mijn ouders daar tv zaten te kijken. Ze zitten altijd op die plek. Altíjd. Ik dacht echt: nu ben ik mijn beide ouders kwijt."

Terwijl maatje Kevin aan de grond genageld bleef staan, rende Mark meteen het huis binnen. "Daar zag ik mijn vader zitten en te midden van het puin zag ik dat mijn moeder naar me zwaaide. Al met al heeft het pak 'm beet tien seconden geduurd voordat ik wist dat ze het hadden overleefd. Ik blijf het nog steeds ongelooflijk vinden. Samen met een buurman heb ik mijn ouders weten te bevrijden. Kevin was aanvankelijk in shock, maar scheen intussen bij met een zaklamp. Omdat het licht was uitgevallen, was het pikkedonker in het huis."

Ruim 200 km/u

Volgens ooggetuigen zou de Mercedes rond de 200 km/u hebben gereden. De man kwam vanuit het dorp rijden en bleef vol gas geven tot aan de bocht, waar het mis ging. Het ging om een verouderd type Mercedes drie liter, V6, turbo-diesel.

De familie komt intussen op adem bij hun dochter annex zus in een dorp iets verderop. Voorlopig kunnen ze even niet terecht in hun eigen huis, dat pal aan de Van Roijensweg ligt. Juist omdat het zo vlak langs de weg ligt, twijfelt moeder Roelie of ze er sowieso wel weer zou willen wonen. Maar dat is van latere zorg...

In een roes

Vader Evert weet nog dat hij en echtgenote Roelie tv zaten te kijken. "Of ik de klap heb gehoord? Nou, het ging allemaal in een roes. Ineens zat ik te midden van een berg puin. Met een auto pal voor mijn neus. Keek tegen de achterlichten van een auto. Besefte eigenlijk niet wat er gebeurd was. Het eerste wat je dan doet, is kijken of je alles nog kunt bewegen. In de woning rook het intussen naar gas. Daarop werden we zo snel mogelijk naar buiten gebracht. Werden op een stoel midden op straat gezet, waar we de komst van de ambulances afwachtten."

Engeltjes op schouder

Ze beseffen als geen ander dat ze meerdere engeltjes op hun schouders hebben gehad. Vader Evert: "De onderbenen van mijn vrouw zijn helemaal bont en blauw. Zelf heb ik slechts enkele hechtingen in mijn hoofd. Maar als je nagaat wat er is gebeurd, dan mogen we niet klagen. Verre van dat zelfs..."

ZWOLSE WOONBOOTMOORD De 51-jarige man uit Hardenberg, die achter het stuur van de Mercedes zat, is geboren en getogen in Bergentheim, maar woonde de afgelopen jaren op diverse plekken. In 2009 werd hij in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar cel in de zogenoemde 'woonbootmoord'. Het slachtoffer in die zaak werd in 2007 op zijn woonboot in Zwolle met tientallen steken met een schroevendraaier en mes om het leven gebracht.

De Hardenberger en zijn eveneens veroordeelde zwager verdachten de woonbootbewoner van een zedendelict. Hij zou de echtgenote van de Hardenberger in haar tienerjaren seksueel hebben misbruikt. De Hardenberger was na het uitzitten van zijn straf weer op vrije voeten, maar zat naar verluidt nog wel in zijn proefperiode. De politie had deze week de achtervolging ingezet omdat de Hardenberger ervan werd verdacht dat hij onder invloed van drank en/of drugs achter het stuur was gekropen. Daarop was hij op de vlucht geslagen, een vlucht die abrupt eindigde in de woonkamer van het Bergentheims gezin.

Volgens een politiewoordvoerder laat de medische toestand van de bestuurder, die ter plaatse moest worden gereanimeerd, het nog niet toe hem te verhoren.