Reservedoelman Michael Brouwer ook komende drie jaar onder contract bij Heracles Almelo

Brouwer is al sinds 2013 in dienst van Heracles. Hij kwam toen over van AGOVV. Tussendoor was hij kort speler van SV Spakenburg. In totaal speelde hij zeven duels in het eerste elftal van de Almeloërs, twee in de eredivisie en drie in de beker.

Thuis

"Ik voel me hier thuis", zegt Brouwer. "Hier spreekt van beide kanten veel vertrouwen uit. Ik ben blij en kijk enorm uit naar de komende drie jaar."

Vast gezicht

Technisch directeur Tim Gilissen: "We weten dat we met Michael een betrouwbare doelman in huis hebben die goed past bij de club en binnen het team. Na al die jaren is Michael een van de vaste gezichten binnen de selectie geworden. Hij weet wat hier gevraagd wordt en kan dit ook overdragen op anderen."