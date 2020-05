Boeren uiten zorgen over droogte: "Het wordt steeds extremer"

In Hezingen runt Carla Evers samen met haar man een pluimveehouderij. Op een van haar percelen verbouwt ze tarwe, voer voor haar kippen. Door de droogte van de afgelopen weken begint veel tarwe geel te kleuren en dat is niet normaal voor deze tijd van het jaar.

"Ik schrik hier wel van", vertelt Evers, tevens actief als bestuurslid bij boerenorganisatie LTO. "Deze tarwe hoort gewoon fris en groen te zijn. Het is heftig om te zien hoeveel gele blaadjes in dit veld te zien zijn."

Grondsoorten

Boer Martin Immink runt in Daarle een veehouderij. Met meerdere percelen gras verbouwt hij ook zelf voer voor zijn koeien en hij merkt dat dit ook steeds moeilijker gaat. "Ik heb hier drie soorten grond: grove zandgrond, esgrond en leemgrond. Dat zijn eigenlijk de drie meest voorkomende grondsoorten hier in Twente."

Immink legt in deze video uit wat de gevolgen van droogte voor de verschillende grondsoorten zijn

Twente is de regio die het zwaar te verduren heeft. In het westen van Overijssel zit veel meer water in de grond dan in Twente. "Als ik deze drie grondsoorten hier vergelijk, is de leemgrond eigenlijk de enige die bij extreme droogte kans heeft om vruchtbaar te blijven", vervolgt Immink.

"Je kan nagaan welke gevolgen dat kan hebben voor boeren. Met een heel droog jaar heb ik hier dertig tot veertig procent minder opbrengst."

De leemgrond lijkt de enige grondsoort in Twente die tijdens langdurige droogte vruchtbaar blijft (Foto: RTV Oost)

Gevolgen voor boeren

De gevolgen van extreme droge grond voor boeren zijn duidelijk: ze lopen inkomsten mis, want de oogst kan volledig mislukken. "Je vraagt je nu al af, hoe gaan we dat oogsten deze zomer?", vervolgt Evers. "Op lange termijn moeten we met z'n allen kijken hoe we weerbaarder kunnen worden tegen droogte. We krijgen steeds meer te maken met extreem weer. Zowel droogte als hevige neerslag."

Immink merkt dat die weerbaarheid essentieel is. "Ik heb de laatste jaren heel veel productieverlies en dat kost mij veel geld. Ik beregen mijn land hier nooit, want dat is nooit nodig geweest. Je ziet steeds meer mensen die dit nu wel gaan doen. We moeten zorgen dat we manieren vinden om het water hier vast te houden zodat de bodem de goede kwaliteit behoudt."

Volgens Evers kan LTO daar een belangrijke rol in spelen. "Wij zijn nu al bezig met projecten om boeren te helpen. Daarnaast zijn we in goed overleg met partijen zoals het waterschap en waterbedrijf Vitens om duidelijke afspraken te maken over het wel of niet beregenen."

'Wees zuinig met water'



Evers ziet komende zomer met best wel wat zorgen tegemoet. "Het is belangrijk dat wij met z'n allen verantwoordelijkheid gaan nemen. We moeten goed omgaan met water. Vraag jezelf dus even af of dat wassen van die auto echt nodig is? En of het sproeien van de tuin perse moet. Als er veel drinkwater gewonnen wordt zakt het grondwaterpeil en dat is funest voor ons als boeren."

En dus sluit Evers graag af met een oproep: "Wees je bewust van de waarde van het water. We moeten het met z'n allen doen."

Boer Carla Evers in haar tarweveld (Foto: RTV Oost)