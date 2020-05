Marc Eijsink was tijdens de vuurwerkramp teamleider van de IC: "Het leek wel oorlog"

Marc Eijsink was met zijn vrouw in het centrum van Haaksbergen toen hij een knal hoorde. "Dat ging door merg en been. Ik voelde het daar nog trillen." De teamleider van de intensive care haastte zich op z'n vrije dag naar het MST ziekenhuis in Enschede. "Ik dacht: we moeten aan het werk."

Het was een drukke week geweest. Hij en z'n collega kregen de planning voor het weekend van 13 en 14 mei 2000 niet rond. Ze hadden te maken met een onderbezetting. Maar toen hij die bewuste zaterdagmiddag rond vier uur de intensive care opliep, hadden negentien verpleegkundigen zich al gemeld. "Die kwamen op basis van hetzelfde gevoel naar het ziekenhuis."

In zeer korte tijd lagen er zes zwaargewonden op de IC. "We hadden bijvoorbeeld patiënten aan de beademing en patiënten met brandwonden." Het ziekenhuis moest opschalen en is wekenlang in die vorm blijven werken. "Ik zou eigenlijk per 1 juni 2000 een andere functie hebben binnen het MST, maar dat hebben we nog een maand uitgesteld. Ik was gewoon meer nodig op de intensive care dan op die andere afdeling."

Er heerste een groot saamhorigheidsgevoel onder de medewerkers. Iedereen was dag en nacht met de vuurwerkramp bezig. "Naast de zorg voor de vuurwerkrampslachtoffers werd het na verloop van tijd belangrijker om ook zorg te hebben voor het personeel, dat al weken langere dagen en meer uren maakte."

De vuurwerkrampverhalen bleven lange tijd het onderwerp van gesprek binnen het MST. En nog steeds komen ze op symposia ter sprake. Bij het horen van die verhalen is het voor iedereen ineens weer 13 mei 2000. Ook voor Marc. "De blikken van de lichtgewonden met bebloede theedoeken hier voor op het plein met daarachter die grote rookwolk. Dat beeld blijft voor eeuwig op mijn netvlies staan."

Op 13 mei is het twintig jaar geleden dat de vuurwerkopslagplaats S.E. Fireworks ontplofte. 23 mensen overleefden de enorme explosies niet. Daarnaast waren er bijna duizend gewonden en werd de volkswijk Roombeek compleet verwoest. In deze serie blikken zes direct betrokkenen terug op 13 mei 2000 en hoe die warme zaterdagmiddag nog altijd in hun geheugen staat gegrift.