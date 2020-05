Familie Boon zit zonder wifi, tv- en telefoonsignaal: "Bedrijf staat stil, we zijn alle controle kwijt"

Vijf dagen geen wifi, televisie of vaste telefoonverbinding. Door een glasvezelbreuk is dat de situatie waarin de familie Boon uit Enschede verzeild is geraakt. Een mooie gelegenheid om te 'ontstressen', kan je denken. Maar de werkelijkheid is weerbarstiger: het familiebedrijf staat nu stil en de kinderen krijgen kruisjes achter hun naam omdat ze niet bij online lessen zijn.

In het meest zuidelijke puntje van de gemeente, onder het Rutbeek, runt de familie Boon een camping. Sinds de coronamaatregelen versoepeld zijn, gaat het weer de goede kant op. Tot het internet donderdag plotseling uitviel.

Terug in de tijd

Daarmee worden vijf adressen aan de Leppeweg honderd jaar terug in de tijd geslingerd. "Wat ik niet meer kan?", begint Rob Boon (71) zijn opsomming, "Zonder wifi kan ik het campingsysteem niet in, en daardoor geen aanmeldingen ontvangen of verwerken. De pinautomaat doet het ook niet. We zijn helemaal de controle kwijt."

Rob runt de camping samen met zijn zoons, die bij hem in de straat wonen en hetzelfde probleem hebben. Het maakt het er niet makkelijker op; even snel naar familie gaan om te internetten is er niet bij. "De kleinkinderen krijgen een notitie omdat ze niet bij online lessen zijn. Daarnaast is het ook vervelend voor de campinggasten. Nu kom je erachter hoe afhankelijk je ervan bent."

Oorzaak van probleem?

Rob weet het zeker: de kabel is kapotgegaan toen er even verderop verkeersborden werden geplaatst. "Het signaal was helemaal weg sinds woensdag, toen ze die borden in de grond sloegen. Op die hoek zit de storing ook."

En dus begon Rob een belronde, met de gemeente en de glasvezelleverancier. "Ik werd van het kastje naar de muur gestuurd. De glasvezelleverancier kan dinsdag een monteur sturen. Dinsdag pas!"

Tijdelijke oplossing

Dat betekent dat de familie Boon vijf dagen alleen via 4G het web op kan. "Ik heb daar net een kastje voor gekocht, zodat ik straks in ieder geval bij het campingsysteem kan via mijn computer", legt de ondernemer uit.

Voordeel is dat Rob niet zo verknocht is aan het internet. "Buiten het werk om is het vooral vervelend voor de kinderen, die zitten veel op internet." Dan, na een korte pauze: "Maar goed, aan buitenspelen ga je ook niet dood."

De gemeente probeert ondertussen met Rob een oplossing te vinden. "Dat de monteur pas dinsdag kan komen, is wel erg laat", zegt een woordvoerder. "We onderzoeken nu wat we kunnen doen om Rob te helpen."