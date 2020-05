Bewoner Frits Pril reed na de vuurwerkramp door de hekken heen: "Ik had het niet gepland"

Frits Pril woonde in Roombeek en reed negen dagen later het rampterrein op (Foto: RTV Oost)

Frits Pril woonde tegenover het terrein van S.E. Fireworks en raakte door de vuurwerkramp al zijn bezittingen kwijt. Van zijn huis was niets meer over. Dat heeft 'ie met eigen ogen gezien, want negen dagen na de ramp reed hij met z'n Ford Escort dwars door de omheining van het afgesloten rampgebied heen. "Ik was op zoek naar mijn documenten."

We spreken Frits Pril in het Huis van Verhalen aan de Roomweg. Het is de derde keer in twintig jaar tijd dat hij weer in z'n oude wijk te vinden is. "Ik heb er eigenlijk nog heel veel verdriet van. Zodra 13 mei dichterbij komt, ben ik er wel echt mee bezig."

Wereldnieuws

Omwonenden mochten de dagen na de ramp het terrein niet op. Afscheid nemen van hun huis of kijken wat er nog van over is, kon dus niet. Op 22 mei 2000 is het genoeg geweest voor Pril. Hij werd wereldnieuws door zonder toestemming het terrein op te rijden.

"Ik kon eigenlijk vrij goed terugvinden waar ik gewoond had." Enkele minuten lang lopen hij en zijn vriendin in het gat waar ooit hun huis stond. "Ik had verwacht dat het erg was, maar niet zó erg."

Een man in een wit pak maakt hem duidelijk dat het absoluut niet de bedoeling is dat hij daar rondloopt en stuurt hem terug. "Dat vroeg hij zo uitdrukkelijk, dat ik wist dat ik echt weg moest."

Wat wordt hier verzwegen?

Toen hij wegliep schreeuwde Pril de legendarische woorden "wat wordt hier verzwegen?!". Volgens hem zijn dat de vier landmijnen die hij in het rampgebied aantrof. "Ze waren blauw-groen van kleur. Ik heb er wel spijt van dat ik er geen mee heb genomen. Dan had ik echt bewijs gehad."

Nog steeds is het onduidelijk wat zich op 13 mei 2000 precies heeft afgespeeld op het terrein van S.E. Fireworks. Pril heeft geen hoop dat de waarheid ooit nog boven water komt. "Wat ik daar heb gezien, dat moest verzwegen worden. En dat wordt tot op de dag van vandaag nog verzwegen."

Op 13 mei is het twintig jaar geleden dat de vuurwerkopslagplaats S.E. Fireworks ontplofte. 23 mensen overleefden de enorme explosies niet. Daarnaast waren er bijna duizend gewonden en werd de volkswijk Roombeek compleet verwoest. In deze serie blikken zes direct betrokkenen terug op 13 mei 2000 en hoe die warme zaterdagmiddag nog altijd in hun geheugen staat gegrift.