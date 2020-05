Kees Smit Tuinmeubelen sluit winkels en webshop tijdelijk na brand in opslagruimte Vroomshoop

De winkels en de webshop van Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo en Amersfoort gaan tot medio volgende week op slot. De webshop kan wel worden bezocht maar het plaatsen van bestellingen is voorlopig niet mogelijk. Het is het gevolg van de brand in Vroomshoop, in één van de magazijnen, afgelopen dinsdag. De gevolgen de van die brand zijn groter dan verwacht meldt het bedrijf.

De gevolgen voor het bedrijf zijn voornamelijk operationeel, vanwege de uitval van bijvoorbeeld stroom en internet in het betreffende magazijn. Daarnaast is het onderzoek naar water- en rookschade op dit moment nog steeds in volle gang. Dit neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Ook naar de oorzaak van de brand wordt nog steeds onderzoek gedaan.

Enige juiste beslissing

“Het feit dat we geen beloftes willen doen die we niet na kunnen komen richting onze klanten, is de aanleiding geweest voor dit besluit. Ik kan je vertellen dat je dit niet zomaar doet, zeker niet in het hoogseizoen. Toch voelt dit als de enige juiste beslissing op dit moment,” aldus algemeen directeur Henk Smit. Hij hoopt op begrip van de klanten.

"We willen dit namelijk niet ten koste laten gaan van onze hoge klanttevredenheid. Daarvoor zijn klanten ons te dierbaar. Daarnaast willen we ook onze medewerkers en die van onze transporteur, die ons net zo dierbaar zijn, beschermen. Pas als de kwaliteit die klanten van ons gewend zijn kunnen waarborgen, nemen wij weer orders aan."

Terugblik op brand

De brand raakt Henk Smit niet alleen zakelijk maar ook persoonlijk heeft de brand indruk gemaakt. De week begon nog feestelijk voor het bedrijf met het in eigendom krijgen van een kavel op XL Businesspark in Almelo. Dit najaar wordt daar gestart met de bouw van het nieuwe distributiecentrum. De feestvreugde was van korte duur.

"Toen ik dinsdag op de hoogte werd gesteld van de brand ben ik direct in de auto gesprongen richting Vroomshoop. Hoe dichter ik bij Vroomshoop kwam, hoe groter en zwarter de rookwolken werden. Ik wist niet wat ik aan zou gaan treffen en was oprecht bang. Er gaat dan van alles door je hoofd."

Smit was met zijn gedachten bij zijn medewerkers. "Daar aangekomen moest ik zelf ook noodgedwongen achter het lint wachten. Het moment waarop ik de medewerkers buiten zag staan en ik hoorde dat ze allemaal veilig waren zal ik dan ook nooit meer vergeten. Wat een opluchting. Er viel een enorme last van mijn schouders af. De zorgen om materiële zaken zijn op zo’n moment echt bijzaak."

Emotionele achtbaan

Vervolgens kwam er wel van alles op Smit af. "Er moet veel geregeld worden en ondertussen komt langzaam steeds meer het besef. Het voelt als een emotionele achtbaan waar je inzit. Op het ene moment komt het keihard binnen en zit je in de emotie, het andere moment voel je enorm veel kracht om door te gaan en borrelen er allerlei ideeën op."

Smit kreeg veel reacties na de brand. "De steunbetuigingen en de aangeboden hulp vanuit onze familie, vrienden, kennissen en zakelijke relaties voelen als een warme deken."

Enorme impact

Daarnaast is er aandacht voor de medewerkers, aldus Smit. "Gisterochtend hebben we met de betrokken collega’s teruggeblikt op de brand en hebben we ervaringen met elkaar gedeeld. Een gebeurtenis zoals deze kan op persoonlijk vlak namelijk een enorme impact hebben. Wij hebben onze medewerkers dan ook gevraagd om goed op zichzelf én elkaar te letten en zich niet te groot te voelen om hulp te vragen."