Iedereen kijkt naar Steenwijkerland: hoe gaat zij horecabezoekers weer ontvangen?

Vaarverbod in Giethoorn (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Kijkt heel Nederland nu naar Steenwijkerland? De gemeente is door de Taskforce Gastvrij Overijssel gebombardeerd tot pilotregio, waar oplossingen om bezoekers weer in de horeca te kunnen ontvangen worden bedacht en getest. Verschillende partijen zoeken samen naar manieren om varen, wandelen, fietsen, horeca en terrasbezoek weer mogelijk te maken in de anderhalvemetermaatschappij.

Hoopvol, zo noemt de gemeente Steenwijkerland de aankondiging van premier Rutte dat coronamaatregelen in etappes versoepeld worden. Ook al blijven beperkingen als anderhalve meter afstand en maximaal dertig gasten nog wel even van kracht, de horeca- en recreatieondernemers zien weer perspectief.

Er is een kerngroep '1,5 meter recreatie' ingesteld, waarin ondernemers, bewoners en de gemeente de gevolgen van de coronacrisis in kaart brengen en oplossingen zoeken. In die groep zitten onder meer Koninklijke Horeca Nederland, KopTop en een vertegenwoordiging uit Giethoorn.

"Samen met ondernemers uit Steenwijkerland ontwikkelen we plannen om bezoek aan de regio weer op een veilige manier mogelijk te maken", zegt Arjan Stroeve van Eethuys De Steen in Willemsoord en bestuurslid van Koninklijke Horeca Nederland. "We gebruiken daar bijvoorbeeld innovatieve technologie zoals apps voor."

"En in plaats van de concurrentie met elkaar aan te gaan, gaan we de regio samen promoten door bijvoorbeeld arrangementen aan te bieden. Want uit deze tijd blijkt heel duidelijk: samen kom je verder dan alleen."