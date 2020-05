Sportvissers redden tientallen vissen van de dood langs IJssel bij Zwolle

De uiterwaarden van de IJssel bij Zwolle staan sinds een aantal weken niet meer onder water. Voor tientallen vissen die vastzitten in sloten en plassen langs de rivier, dreigt het doodvonnis. Leden van Sportvisserij Oost Nederland vingen de vissen vandaag, om ze weer uit te zetten in de IJssel.

Met een groot vangnet in de hand loopt Mark Kouwenhoven van Sportvisserij Oost-Nederland door een van de sloten langs de IJssel tussen Zwolle en Hattem. Samen met een aantal andere leden is hij deze zaterdagochtend al vroeg op pad om vissen te vangen. Niet alleen voor het plezier, maar zeker ook met een duidelijk doel en in opdracht van het waterschap.

Sterfte voorkomen

"De IJssel treedt hier buiten haar oevers als er veel water is. Alles tot aan de dijk loopt onder en vis trekt daar op", vertelt Kouwenhoven. "Maar het water trekt natuurlijk een keer weer weg. Sommige vissen zijn niet snel genoeg of hebben dat niet in de gaten en blijven dus achter. Dit is een van die plekken waar vis achtergebleven is. Ze kunnen geen kant meer op."

Op meerdere plekken in de sloot liggen al dode vissen. "Als we dit werk niet doen, dan is de kans groot dat de rest ook gaat hemelen. En dat is natuurlijk eeuwig zonde", aldus Kouwenhoven.

Het eindresultaat

De vissen worden gevangen en in een watertank achterop de auto geladen. Vervolgens rijden de mannen naar de IJssel, waar ze de vissen weer vrijlaten. Het eindresultaat van een ochtend vangen en overplaatsen: 400 kilogram, waaronder een enorme karper. "Dat is wel heel uitzonderlijk voor een paar sloten", vertelt Kouwenhoven.