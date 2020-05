Zwolse fotografen die gedupeerd zijn door corona krijgen eigen platform

Het zijn zure tijden voor veel fotografen, filmers en beeldmakers. Opdrachten zijn vanwege de coronacrisis veelal afgezegd en de agenda's zijn leeg. Om het werk van de makers toch te kunnen exposeren, houdt Stichting De Stad Verbeeldt in Zwolle de komende maanden een fotowedstrijd. Het thema van deze maand: liefde in tijden van corona.

Ze had een volle agenda, zou voor een fotoklus meegaan met een Nederlandse handelsmissie in het buitenland. Maar corona haalde een dikke streep door al die plannen van fotografe Gerlinde Schrijver. "M'n agenda was ineens leeg", vertelt de Zwolse. "Maar ik ben zelfstandig ondernemer en dan word je creatief." Ze ging een fotoserie maken van de leegte in de Zwolse binnenstad. Het leverde haar een nieuwe opdrachtgever op.

Platform bieden

Om de fotografen in Zwolle een hart onder de riem te steken, houdt Stichting De Stad Verbeeldt de komende maanden een fotowedstrijd. Bedoeld voor zowel professionals als amateurs, steeds rond een bepaald thema. Een vakjury selecteert maandelijks tien tot twaalf fotobeelden die op het online platform van de website De Stad Verbeeldt geplaatst worden.

"We willen daarmee een platform bieden aan fotografen, filmers en beeldmakers, die het in deze tijden van de coronacrisis extra zwaar hebben", vertelt Gert Jan Aalders, initiator van de wedstrijd en oprichter van de Zwolse stichting. Aalders, die werkt als docent Journalistiek aan Hogeschool Windesheim, wil een ode brengen aan de verbeelding. "Deze bijzondere tijden zorgen bij veel mensen voor overdenking. Want moeten we na de crisis wel op dezelfde voet verder gaan als vóór de crisis?"

Het thema van de fotowedstrijd voor deze maand is 'liefde in tijden van corona'. "Dat is een heel breed begrip", erkent Aalders. "Maar dat doen we ook bewust, om fotografen de vrije hand te geven."

Deelnemen

Fotografen, zowel professionals als amateurs, kunnen meedoen aan de wedstrijd. Dat doen ze door een foto met beeldmerk en een korte tekst (ca. 140 woorden) in te zenden, voor 31 mei 2020 naar: wedstrijd@destadverbeeldt.nl. De beste foto wint het boek Zilveren Camera 2019, met daarin de beste journalistieke foto's van vorig jaar.