Mooi weer jaagt iedereen het huis uit; op sommige plekken grote drukte

Om verkoeling te zoeken, zijn veel mensen naar het water getrokken. De gemeente Staphorst zag de bui al hangen en riep vanochtend al op om vooral niet naar recreatieplas De Zwarte Dennen bij Punthorst te gaan. Gisteren was het daar veel te druk geweest en dat wilde de gemeente vandaag hoe dan ook voorkomen.

De IJssel bij Deventer was vandaag een populaire plek om van het mooie weer te genieten. Honderden mensen probeerden zo goed en kwaad als het ging een plekje te vinden om te relaxen.

Tekst gaat verder onder de foto

Drukte langs de IJssel bij Deventer (Foto: PNN)

Ook in de binnensteden in onze provincie was het druk met winkelend publiek. In Zwolle moet een afscheiding de mensen in de grootste winkelstraat, de Diezerstraat, uit elkaar houden. Volgens sommigen was het er ondanks dat toch bijna net zo druk als vóór de coronacrisis. Ook in Enschede was het een drukte van belang, met tientallen geparkeerde fietsen en wandelend publiek.

Drukte in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

Geen extra politie

Een telefoontje naar de Veiligheidsregio IJsselland maakt duidelijk dat er geen extra inzet van politie is om ervoor te zorgen dat mensen zich aan de coronamaatregelen houden. Er zijn voor zover bekend ook geen extra meldingen bij de politie binnengekomen. "Maar indien nodig zal er gewoon gehandhaafd worden."