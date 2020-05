Wie kreeg tijdens de vuurwerkramp een lift van Gerrit naar de brandweerkazerne?

Wie kreeg tijdens de vuurwerkramp in Enschede een lift op de motor van Gerrit Mensink naar de brandweerkazerne? Gerrit heeft sindsdien nooit meer iets van of over de man gehoord en is benieuwd wie hij was. Hij heeft nu op Facebook een oproep geplaatst.

Mensink weet niet wie de man was die hij achterop zijn motor had zitten. Hij heeft geen enkel aanknopingspunt. Hij schrijft: "Ik weet geen naam of waar hij vandaan komt en of hij überhaupt nog leeft." Toch denkt Mensink nog vaak aan de man en daar is hij benieuwd of hij via deze weg alsnog met hem in contact kan komen.

Kruising

Hij weet nog precies waar hij stond toen hij door de bewuste man op zijn schouder werd getikt. "Ik stond met de motor op de kruising Oldenzaalsestraat - Kotkampstraat/Potsweg. Dat zijn de eerste stoplichten in Enschede komend vanaf Lonneker." De man had een lift nodig naar de brandweerkazerne.

Door de drukte en hectiek op de weg die dag, stond al het verkeer stil. Met een motor was het toch mogelijk om naar de kazerne te komen. Maar, Gerrit had geen extra helm bij zich. Daarop besluit de onbekende man aan een politie-agent te vragen of hij zonder helm achterop mag zitten. Daarna rijden ze samen weg. "Op zijn aanwijzing heb ik hem naar de kazerne gebracht."

Delen

In het Facebookbericht roept hij mensen op om het bericht zoveel mogelijk te delen. Zo hoopt hij uiteindelijk de anonieme lifter te kunnen vinden. Het bericht is inmiddels bijna drieduizend keer gedeeld.