Scharen klaar? Knippen maar! Kappers vannacht al aan de slag

Door: Roelof Westerhof & Teun van der Velden

"Jeukende handen, ik ben echt heel blij!" Kapper Marijn Smelt uit Vriezenveen zit vol adrenaline, want na weken niet mogen knippen zat vannacht om half één de eerste klant weer in de stoel. "Het begon als een geintje, maar al snel zat de hele nacht volgeboekt. Elk half uur een klant."

Tekst gaat verder onder de video.

Samen met een collega stond Smelt de hele nacht te knippen. "We wisten niet wat ons te wachten stond, dat maakte het wel spannend. We gaan ervan uit dat de klant eigen verantwoording neemt en in goeie gezondheid bij ons komt. Daarnaast hebben we alles wat nodig is: mondkapjes, handschoenen, desinfecteermiddel."

Enthousiaste klanten

De klanten vannacht waren minstens net zo blij als Smelt. "Ja, je moet wel een beetje gek zijn om je midden in de nacht te laten knippen. Maar het is een leuke actie en ik wil Marijn graag helpen", zegt Leon Schipper.

Rond één uur komt de volgende klant alweer binnen. Ook hij heeft er zin in: "Toen ik hoorde dat de kappers weer open mochten heb ik Marijn direct een appje gestuurd dat hij maar eens een planning moest gaan maken. Hij zei dat ik om half één terecht kon, maar dat vond ik te vroeg", zegt Wilco Brinkman lachend. "Dus nu ben ik hier om één uur."

Tekst gaat verder onder de tweet.

Ploegendiensten

Het blijft niet bij vannacht alleen natuurlijk. Vanochtend gaan de andere zaken ook gewoon open. "De komende zes dagen zijn we dagelijks van acht tot acht geopend. De dames werken in ploegendiensten van zes uur. Normaal werken we met zes of zeven kappers, nu zijn dat er twee of drie."

Goede reden voor Leon Schipper om nog een keertje extra te komen. "Als ik Marijn daarmee help, waarom niet? En ik ben, wat betreft mijn kapsel, best ijdel", sluit hij af met een knipoog.