Dertig moeders in Heino verrast met ontbijtje: "Dit is zo lief!"

Zondagochtend, nog voor achten. Je kunt een speld horen vallen op het Marktplein in Heino. Leden van Scouting Heino hebben hun bakfiets volgeladen met verse ontbijtjes, klaar om langs te brengen bij alle moeders.

"Juist in deze tijd vinden we dat veel moeders wel een steuntje in de rug verdienen", vertelt Mirko Schokker van Scouting Heino. "Door het coronavirus zijn ze verstoken van bezoek van kinderen en kleinkinderen, of hebben ze het ontzettend druk met werk."

Jaarlijkse actie

Scouting Heino houdt elk jaar een grote actie, al is die dit jaar net even anders. "We hebben normaal gesproken altijd een financiële actie, om onze scoutingvereniging wat meer financiële slagkracht te geven. Maar wij vinden dat dit jaar niet gepast vanwege corona", zegt Schokker. "Dus hebben wij nu onze sponsoren bereid gevonden om dertig ontbijtjes gratis te sponsoren. Daar zijn we ontzettend blij mee."

De lokale kippenboer levert de versgekookte eitjes en de bakkerij om de hoek zorgt voor de broodjes en de muffins. Via Facebook konden mensen hun moeder of oma opgeven voor het verrassingsontbijt. "We hebben meer dan honderd aanmeldingen gehad. Daar zaten veel mooie, persoonlijke verhalen bij, dus het was lastig om er dertig uit te kiezen."

Het resultaat: louter glimlachende gezichten bij de moeders die het ontbijtje in ontvangst mogen nemen, netjes op anderhalve meter afstand. "Het is mooi om te zien hoe blij iedereen kan zijn met een ontbijtje", glimlacht Schokker.