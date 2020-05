'Aitor Cantalapiedra verlaat FC Twente transfervrij en lijkt op weg naar Griekenland'

Van Leeuwen, die zelf de club na dit seizoen moet verlaten, sprak met de Griekse krant omdat Aitor in verband wordt gebracht met een overgang naar Panathinaikos. "Hij kan de Primera División aan, dus ik denk dat hij in Griekenland zeker een verschil kan maken. Hij is een speler waar de fans voor naar het stadion komen. Ik heb hem al vier of vijf jaar bekeken voordat ik hem naar Twente haalde. Dat hij niet verlengt, heeft financiële redenen. Ik weet niet hoe het er nu voor staat, maar als hij naar Panathinaikos gaat, doen ze goede zaken."

Aitor speelde twee jaar bij Twente. In zijn eerste hielp hij de ploeg met 13 treffers en 8 assists richting de titel in de Keuken Kampioen Divisie. In het huidige seizoen scoorde hij 7 keer in 21 duels.