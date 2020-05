Opstartdag in Overijssel: basisscholen en kappers weer open

In maart werd er een 'intelligente lockdown' afgeroepen door het kabinet. Sinds vandaag is die voor een aantal organisaties opgeheven. Bij basisschool De Ontdekking in Kampen zagen de docenten voor het eerst in weken weer kinderen het schoolplein oplopen. Met ballonnen en versieringen kregen ze een feestelijk onthaal.

Docenten reageren opgetogen op het weerzien met de kinderen. "Dit is ontzettend bijzonder. We zijn heel dankbaar dat ze er vandaag weer mogen zijn", vertelt directeur Renske de Vries.

Meerdere ingangen

De school is voorlopig zo ingericht dat ouders en leerkrachten voldoende afstand kunnen houden. Onder meer door diverse ingangen te gebruiken. "Er zijn vier lokalen met rechtstreekse ingangen vanaf buiten, zodat we het goed kunnen regelen", vertelt De Vries.

Het basisonderwijs begint met een bezetting van vijftig procent. De Ontdekking heeft een verdeling gemaakt over de verschillende dagen. Sommige groepen komen op dinsdag en vrijdag, andere op maandag en donderdag. Er zijn ook ouders die hun kinderen nog niet naar school sturen. "Die keuze laten we aan ouders. We hopen dat er zoveel mogelijk kinderen komen, maar we respecteren ook de besluiten die ouders nemen."

Coronakapsels

Ook kappers in Overijssel zijn weer open. Verschillende kapsalons in de provincie hielpen vannacht al de eerste klanten van hun 'coronakapsels' af. Kapper Marijn Smelt uit Vriezenveen verwelkomde vannacht om half één de eerste klant in de stoel. "Het begon als een geintje, maar al snel zat de hele nacht volgeboekt. Elk half uur een klant."

Smelt wist niet wat hem te wachten stond. "Dat maakte het wel spannend. We gaan ervan uit dat de klant eigen verantwoording neemt en in goede gezondheid bij ons komt. Daarnaast hebben we alles wat nodig is: mondkapjes, handschoenen en desinfecteermiddel."

De klanten vannacht waren minstens net zo blij als Smelt. "Ja, je moet wel een beetje gek zijn om je midden in de nacht te laten knippen. Maar het is een leuke actie en ik wil Marijn graag helpen", zegt klant Leon Schipper.