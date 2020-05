Vermeende kopstukken Almelose wietbende bekennen betrokkenheid bij hennephandel

De mannen werden in het najaar van 2018 opgepakt bij een mega-operatie van politie en justitie in het Almelose Nieuwstraatkwartier. In totaal staan er komende dagen elf verdachten terecht. De grootschalige operatie was het slotakkoord van een langdurig onderzoek, dat werd opgestart na verschillende meldingen over de broers bij de politie. Het dossier beslaat tientallen ordners.

Manipuleren en bedreigen

De eerste zogenoemde TCI-informatie over de broers kwam al binnen in 2014. "Heel Almelo is bang voor ze. Ze manipuleren en bedreigen. Ze hebben overal in Almelo wiet."

Volgens de verschillende meldingen heeft de oudste broer de leiding binnen de organisatie. In mei 2017 start de politie officieel met onderzoek 'Hera'.

Vijftien kwekerijen

Het onderzoek is fors. Er worden telefoons getapt, observaties uitgevoerd, gesprekken afgeluisterd en auto's op afstand gevolgd. In anderhalf jaar tijd rolt de politie zo vijftien hennepkwekerijen op, die allemaal aan de vermeende bende worden gekoppeld.

In april 2018 worden er meerdere wiethokken kort na elkaar ontmanteld. De vermeende leider zou gezegd hebben: "Elke week drie adressen kapot. Dat is echt veel man."

Pizzabakkerij

De mannen ontkennen in georganiseerd verband te hebben gewerkt. "We wonen allemaal bij elkaar in de buurt, we kennen elkaar allemaal. Maar dat wil niet zeggen dat we samenwerken."

Toch lijkt de oudste broer betrokken bij meer kwekerijen dan hij wil toegeven. Zo zegt hij in afgeluisterde gesprekken: "Gisteren is weer een grote plek van mij gepakt." Hij zou volgens het OM daarmee doelen op een kwekerij in een pizzabakkerij. Een getuige zegt over die plantage: "Die was honderd procent van hem."

Na de ontmanteling van een andere kwekerij aan de Van Weerden Poelmanweg zegt hij in een afgeluisterd gesprek: "Ik ben 35 kilo misgelopen."

Pistool in mond

Volgens het OM zijn de broers niet altijd "even aardig" als er zaken misgaan. Als een kwekerij wordt ontdekt door een buurvrouw, wordt degene die het pand huurde mishandeld. En als een andere 'medewerker' kweekspullen steelt, wordt hij naar eigen zeggen tot twee keer toe mishandeld en bedreigd.

Justitie zegt dat de oudste broer zelfs een pistool in de mond van de 'dief' heeft gestopt en een stiletto door z'n hand heeft gestoken. Het slachtoffer daarover: "Ik moest mijn hand op de tafel legen, toen wist ik al genoeg. Gelukkig voelde ik de pijn niet door de adrenaline." De oudste broer geeft toe dat hij betrokken was bij een hardhandige actie tegen de dief. "Ik ben wel iets te ver gegaan."

Mol

De oudste broer ook wel betrokken te zijn geweest bij verschillende kwekerijen. Waaronder eentje in het Belgische plaatsje Mol. "Ik heb geholpen met bouwen en advies geven." Verschillende vermeende groepsleden reisden volgens het OM twee keer per week met twee personen naar de zuiderburen voor onderhoud. De Belgische stroomleverancier eist 200.000 euro van de vermeende bendeleden voor het stelen van stroom. De oudste broer zegt ook dat hij een kwekerij aan de Almelose Prinsenkampsweg heeft gebouwd.

De tweede broer geeft toe kwekerijen aan de Schoolstraat en de Van Campenstraat te hebben gehad. Ook verklaart hij te hebben geknipt in een ander wiethok.

Rolverdeling

Naast de twee broers staan de komende week nog negen medeverdachten terecht, onder wie een derde broer. "En ieder had zijn eigen rol", zegt het OM. Zo was één verdachte volgens justitie verantwoordelijk voor de aanvoer van wiet naar coffeeshops en weer een ander verantwoordelijk voor contacten met huurders of verhuurders van panden waarin hennepkwekerijen zaten. Daarnaast waren er een 'elektricien' en een 'inrichter'. "Het was een geoliede machine", zegt het OM.

Klikagenten

Ook zou er gebruik zijn gemaakt van twee zogenoemde 'klikagenten', ook wel 'platte petten' genoemd. "Die agenten hebben de medeverdachten gedurende langere tijd stelselmatig voorzien van politie-informatie, ook op eigen initiatief. Daardoor zijn zij onderdeel geworden van de criminele organisatie", aldus de officier van justitie. De politie-agenten staan de komende dagen niet terecht, dat gebeurt op een ander moment.

Het Openbaar Ministerie zal morgen de eerste strafeisen bekendmaken.