Zorglocatie in Hardenberg is een van de uitverkorenen: bezoekregeling wordt morgen versoepeld

De versoepeling houdt in dat vanaf morgen de bewoners weer één familielid mogen ontvangen. Dit familielid mag op een vastgelegd tijdstip op bezoek komen en moet alle geldende hygiënemaatregelen toepassen.



Saxenburgh Marsch Kruserbrink bestaat uit drie kleinschalige woonzorgvormen voor ouderen; De Meander voor mensen met psychogeriatrische aandoeningen, De Bekke en De Overlaat voor mensen met somatische aandoeningen. In totaal gaat het om 44 bewoners.

De zorglocatie in Hardenberg is een van de 25 uitverkorenen (Foto: GS Media)

Lastige periode

"Wij zijn ongelooflijk blij voor onze bewoners en hun familie met de eerste versoepeling van de bezoekregeling. Ruim zes weken hebben bewoners geen bezoek kunnen ontvangen. Dat is erg lang en heel zwaar, juist als je al kwetsbaar bent en ook al doet iedereen zijn uiterste best er iets van te maken om deze periode goed door te komen", aldus Wouter van der Kam, voorzitter van de Raad van Bestuur van Saxenburgh.

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de versoepeling van de bezoekregeling is dat er geen enkele coronabesmetting mag zijn geweest. En dat is het geval bij Marsch Kruserbrink.

Geen ontmoetingsraam

In de drie gebouwen van de zorglocatie is contact op afstand tussen bewoner en familie – via een ontmoetingsraam - niet mogelijk om bouwtechnische redenen. Wel kunnen de bezoekersstromen binnen de gebouwen goed gescheiden worden.

Volgens Saxenburgh is het feit dat Marsch Kruserbrink deel uitmaakt van een zorgketenorganisatie met het Röpcke-Zweers Ziekenhuis een belangrijke motivatie voor de keuze van VWS. Medische expertise en expertise op het gebied van infectiepreventie is direct voorhanden en er kan snel geschakeld worden als dat nodig is.

De zorglocatie in Hardenberg is een van de 25 uitverkorenen (Foto: GS Media)

Pioniers

Van der Kam: "Het zijn lastige afwegingen die wij met z’n allen noodgedwongen steeds moeten maken, tussen enerzijds maximaal willen beschermen van kwetsbare mensen en anderzijds kwaliteit van leven en welzijn van onze bewoners en hun naasten. De Cliëntenraad was direct buitengewoon positief over de eerste versoepeling van bezoek."

In totaal mogen in heel Nederland 25 zorglocaties de bezoekregeling versoepelen, één per veiligheidsregio. Welke locatie in Twente de bezoekregeling mag versoepelen, is nog niet bekend.