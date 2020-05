Samenwerking tussen politie en makelaardij in Oost-Nederland in strijd tegen ondermijning (Foto: RTV Oost)

De makelaarsbranche en de politie in Oost-Nederland gaan nauwer samenwerken om vastgoedfraude en witwassen, ook wel samengevat onder de noemer ondermijning, tegen te gaan. "Een vuist tegen ondermijning kan alleen als we samen optrekken. We gaan kijken hoe we elkaar kunnen helpen”, zegt John Meijerink, relatiemanager vastgoed politie Oost-Nederland.

In de aanpak van ondermijnende criminaliteit moeten overheid, burgers en ondernemers samen optrekken. Veel crimineel verdiend geld dat wordt verdiend komt in de vastgoedsector terecht. Volgens Meijerink is het juist daarom zo belangrijk dat deze sector de oren en ogen openhoudt en opvallende zaken meldt.

“Maar we hadden al langere tijd het vermoeden dat dit niet veel gebeurde. Dan is de grote vraag: klopt dit? Zo ja, hoe kan dat dan en wat kunnen we er aan doen om te zorgen dat makelaars meer gaan melden? Vandaar dat wij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) hebben gevraagd onderzoek te doen naar de meldingsbereidheid van ongebruikelijke transacties door makelaars", legt Meijerink uit.

Gevoel van urgentie

Het onderzoek is gedaan onder iets meer dan twintig makelaars in Oost-Nederland. Een belangrijke uitkomst is dat het voor makelaars lang niet altijd duidelijk is wanneer zij ongebruikelijke transacties moeten melden. Ook ontbreekt een gevoel van urgentie.

Dat wil niet zeggen dat makelaars verdachte zaken niet melden, zegt Onno Hoes, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. “Ook wij willen niet betrokken raken bij malafide praktijken en daarom melden we ongebruikelijke transacties, of het vermoeden van witwassen, bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland)."

De samenwerking tussen de politie en makelaars wordt nu nauwer en dat vindt Hoes een goede zaak. "Die meldingen zijn essentieel in de aanpak van ondermijnende criminaliteit."

Makelaars stimuleren

In een nieuwe projectgroep worden voorstellen gedaan die ervoor moeten zorgen dat makelaars beter op de hoogte te zijn van de regels en afspraken. Daarnaast gaat de projectgroep kijken hoe makelaars gestimuleerd kunnen worden om actiever ongebruikelijke transacties te melden.

"We zijn blij met de actieve houding van de branche", zegt Meijerink. "Door samen te werken aan concrete oplossingen levert de branche een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van ondermijning. We kunnen daarbij gebruik maken van de inzichten en aanbevelingen uit het CCV onderzoek."