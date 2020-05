Landstede Hammers vindt in Aart van der Horst opvolger Adriaan van Bergen

De 39-jarige Van der Horst komt uit de provinciehoofdstad en speelde tot zijn negentiende voor Landstede. In die periode werkte hij ook al met de huidige trainer, Herman van den Belt. "Herman was mijn eerste trainer bij de club, we kennen elkaar dus al lang. Door een studie ben ik destijds gestopt. Sinds een paar jaar speel ik weer recreatief, puur omdat ik veel plezier uit het spelletje haal. Dat ik nu iets voor de club kan gaan betekenen, is prachtig. Doordat ik Herman als trainer heb gehad, ken ik zijn aanpak van binnenuit en kan ik die aanvullen", vertelt Van der Horst.

Stabiele club, trouwen fans

Hij was eerder docent en daarna coachte hij mensen en teams in het bedrijfsleven. Hij is blij nu bij Landstede aan de slag te gaan: "Een stabiele club, met trouwe fans en zeer betrokken sponsoren. Er is stabiel, verstandig en vooral succesvol gebouwd en het is zaak om daarop voort te borduren. Natuurlijk is dit een uitdagende tijd, maar het is ook zeker een kansrijke tijd. Je kunt een andere focus leggen. Hopelijk staan we snel weer in een bruisende hal, want dat is wat we allemaal missen."

Specifieke expertise

Voorzitter Gerrard Vinke is content met het vastleggen van Van der Horst: "Met de komst van Aart voegen we hele specifieke expertise toe aan de staf van Landstede Hammers. Naast een liefhebber en een oud-speler is hij vooral een expert in teamdynamiek en heeft hij een track record in het verbeteren van teamprestaties en individuele prestaties. Dat ziet het bestuur als het DNA van Landstede Hammers, een topclub die op een integere en menselijke wijze groeit en succesvol is. Wij kijken uit naar de samenwerking met Aart."