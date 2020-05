'Jeugdige straatrover uit Enschede voor onderzoek naar Pieter Baan Centrum voor jongeren'

Een 19-jarige verdachte van een straatroof in Enschede wordt binnenkort onderzocht in het Forca, het Pieter Baan Centrum voor jongeren. Dat heeft de rechtbank in Almelo maandagmorgen besloten.

De Enschedeër was nog maar net 19 toen hij aangehouden werd als verdachte van een straatroof in zijn woonplaats eind oktober vorig jaar. Daarbij werd een man onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van geld en pasjes.

Agressiever

De rechtbank begon de rechtszaak tegen de 19-jarige met de mededeling dat er grote zorgen zijn over het criminele gedrag. De man zou vanaf zijn elfde jaar al in aanraking komen met politie en justitie en heel hard aan het afglijden zijn. Van redelijk onschuldige zaken zou de man inmiddels steeds crimineler worden. Zo zou hij dealen in harddrugs en steeds agressiever zijn geworden.

Deskundigen die de man onderzochten zeggen dat er ontzettend lastig vat te krijgen is op het gedrag van de jonge Enschedeër. Hij zou al jaren 'zijn eigen plan trekken' en zich onttrekken aan geboden hulpverlening. Dat de man zich zo ontwikkelde komt volgens de deskundigen mogelijk omdat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft. Het is zelfs mogelijk dat de man psychopathisch is, iets dat niet vaak voorkomt op jonge leeftijd.

Indruk

De advocaat van de 19-jarige verzette zich tegen de observatie in de jeugd-PBC instelling. Hij hield de Almelose rechters voor dat de Enschedeër voor het eerst van zijn leven in een gewone gevangenis zit, tussen de volwassen criminelen. En dat heeft volgens de advocaat veel indruk gemaakt op de 19-jarige: "Dit is hem niet in de koude kleren gaan zitten!"

De strafzaak tegen de 19-jarige gaat over maximaal drie maanden verder.