Grote blijdschap na eerste bezoekjes aan bewoners verpleeghuis in Hardenberg

De blijdschap is groot bij bewoners van verpleeghuis Marsch Kruserbrink en hun familieleden. De zorglocatie in Hardenberg is een van de 25 zorglocaties in Nederland die vanaf vandaag meedoen aan de proef om de bezoekregeling bij verpleeghuizen te versoepelen. Bij de ouderenzorglocatie met 44 bewoners mag één familielid per bewoner op bezoek komen.

Mevrouw Le Blanc is heel blij dat ze weer even samen met haar dochter een kopje thee kon drinken. Haar dochter vertelt: "Dit was de afgelopen weken gewoon verschrikkelijk. Ik bel elke dag met mijn moeder, maar de eenzaamheid hakt er zo in bij deze ouderen. Ze zijn zó alleen. Mijn moeder zegt dat ze liever visite ontvangt, met daarbij het risico op corona, dan dat ze de komende weken of maanden alleen op haar kamer zit."

Per bewoner mag de komende tijd een familielid op een vastgelegd tijdstip op bezoek komen en die moet alle geldende hygiënemaatregelen toepassen. Marsch Kruserbrink bestaat uit drie kleinschalige woonzorgvormen voor ouderen: De Meander voor mensen met psychogeriatrische aandoeningen, De Bekke en De Overlaat voor mensen met somatische aandoeningen. In totaal gaat het om 44 bewoners. Voor De Overlaat is nu de bezoekregeling versoepeld.

Knuffel en kus

Denise Oranje mist wel de knuffel en kus die ze haar moeder nog niet mag geven. "Het is een beetje onwennig zo'n bezoekje, maar het is fijn om even samen tv te kijken en bij te praten. Beeldbellen snapt ze niet, dus dit is wel iets waar ze zich op gaat verheugen. Zo vergeet ze ook even haar lichamelijk ongemak, daar ligt nu de focus heel erg op nu ze geen afleiding meer heeft."

'Ongelofelijk zwaar'

De Raad van Bestuur van Saxenburgh, waar Marsch Kruserbrink onder valt, is ook enthousiast over de eerste versoepeling. Voorzitter Wouter van der Kam laat weten: "Wij zijn ongelooflijk blij voor onze bewoners en hun familie. Ruim zes weken hebben bewoners geen bezoek kunnen ontvangen. Dat is erg lang en heel zwaar. Juist als je al kwetsbaar bent en ook al doet iedereen zijn uiterste best er iets van te maken om deze periode goed door te komen".

Van der Kam weet zeker dat het veilig is, deze versoepeling: "Er zijn hele strikte regels, de bezoekers desinfecteren zich, komen niet in aanraking met anderen, een vaste looproute en ons personeel is fantastisch. Die weten precies wat ze moeten doen. Nee, ik weet zeker dat dit veilig is."

De ervaringen die worden opgedaan in Hardenberg en de 24 andere verpleeghuizen neemt minister De Jonge van Volksgezondheid mee in het toekomstige beleid om de bezoekersregeling te versoepelen bij alle verpleeghuizen.