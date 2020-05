Eis 3,5 jaar cel voor steekpartij in vakantiepark Gramsbergen

Voor de rechtbank in Zwolle is een een celstraf van 3,5 jaar geëist tegen een 22-jarige man uit Bulgarije. De man zou in september vorig jaar een landgenoot hebben neergestoken. Dat gebeurde in een huisje op een vakantiepark in Gramsbergen.

De twee Bulgaren hadden vermoedelijk ruzie over geld. Die ruzie zou zo uit de hand zijn gelopen, dat het slachtoffer met een forse steekwond in zijn rug werd afgevoerd naar het ziekenhuis.



Volgens de 22-jarige verdachte handelde hij uit noodweer. De man zegt dat hij van achter werd beetgegrepen door het slachtoffer. Die zou een mes van zeker twintig centimeter in zijn hand gehand hebben waarmee hij wilde steken. De 22-jarige Bulgaar zegt dat hij het mes afpakte en tegen zijn aanvaller gebruikte omdat hij geen kant op kon.

In de rug

De officier van justitie gelooft het verhaal van de 22-jarige Bulgaar niet omdat het slachtoffer in de rug was gestoken. Dat is een rare plek om te steken als iemand je aanvalt, aldus de officier van justitie.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.