Provincie komt rietsector tegemoet: vergoeding gaat omhoog

De beheerders van de veenmosrietlanden in de Weerribben-Wieden worden door de provincie gecompenseerd voor de sinds januari geldende lagere vergoeding. Vanaf dit jaar kregen zij een vergoeding die bijna de helft lager is dan vorige jaren. De provincie verhoogt het bedrag na een motie van de ChristenUnie.

De vergoeding was voorheen 1.614 euro per hectare riet en is na de nieuwe regeling 864 euro geworden. Met de nieuwe compensatie komt de vergoeding neer op iets meer dan 1.000 euro.

Tijdmetingen

De lager ingestelde vergoeding was onder meer gebaseerd op tijdmetingen, waarbij ervan uit werd gegaan dat beheerders van rietland efficiënter kunnen werken door nieuwe technieken en machines. In de Weerribben-Wieden is dat echter slechts beperkt het geval omdat rietlandbeheerders alleen via het water op de percelen kunnen komen.

Het gevaar bestond dat daarmee een oud ambacht verloren zou gaan en dat het natuurgebied Weerribben-Wieden niet het benodigde beheer zou krijgen.

Concurreren met buitenlands riet

Veel riet moet uit het buitenland komen. Maar dat is meestal zoveel goedkoper dat het riet uit de Wieden en Weerribben steeds minder wordt verkocht, ook al is de kwaliteit veel beter, zo vertelde rietteler Stefan Lok onlangs aan RTV Oost.

Hij kan qua prijs niet concurreren met het buitenlandse riet. "Wij moeten het hebben van het duurzame aspect, wij dragen bij aan het onderhoud van het landschap. En wie ons riet op het dak legt draagt daar dan ook zijn steentje aan bij."

Subsidie

Om de verkoop van het riet uit de Wieden en Weerribben te stimuleren werd onlangs het project Riet uit de Regio in het leven geroepen. Huiseigenaren uit Overijssel kunnen subsidie krijgen als ze kiezen voor Overijssels riet. Het gaat om 7,50 euro per vierkante meter, met een maximum van 1.500 euro per dak.