Tim Breukers verlengt opnieuw met een jaar bij Heracles Almelo

Vorig jaar wilde Breukers graag met twee jaar verlengen, maar wilde Heracles niet verder gaan dan een jaar. Nu komt het tweede jaar er dus alsnog. Breukers speelde zijn eerste duels al in 2007 voor Heracles. Tussendoor speelde hij nog een periode bij FC Twente, maar sinds 2015 is hij terug in Almelo.

Clubcultuur onveranderd

"Eigenlijk ben ik al vanaf 2007 Heraclied en ik ben blij dat dit zeker nog een jaar zo blijft. De weg naar Almelo is sinds die eerste jaren hetzelfde gebleven en ook de clubcultuur is onveranderd, maar verder is de club in alle facetten doorgegroeid. Daar gaan we met z’n allen mee verder, we hopen komend seizoen met ondersteuning van onze supporters weer te knallen!"

Sterkhouder

Technisch directeur Tim Gilissen over het aanblijven van de rechtsback: "De contractverlenging van Tim past mooi in het rijtje van Robin Pröpper en Michael Brouwer, van wie we afgelopen week hun langere verblijf konden melden. Het past binnen het raamwerk waar we aan werken voor komend seizoen. Tim is een van onze sterkhouders, zowel op het veld als in de kleedkamer. Bovendien is hij een jongen uit de regio en kent hij de club als geen ander."