PEC Zwolle Vrouwen haalt Belgisch international Jassina Blom terug naar Nederland

Blom speelde in Nederland eerder voor sc Heerenveen en FC Twente. Dit seizoen staat ze onder contract bij KAA Gent in haar thuisland. Ze is blij met haar terugkeer in Nederland: "Het klopt dat ik de Nederlandse Eredivisie al ken, door mijn verleden bij Heerenveen en Twente. Vorig seizoen speelde ik in België bij Gent, maar nu keer ik dus terug naar Nederland. Ik ben super benieuwd om het nieuwe seizoen in Zwolle te gaan starten en kijk hier dan ook bijzonder naar uit."

Ervaring

Sebastiaan Borgardijn, technisch manager PEC Zwolle Vrouwen: "Ik ben heel blij dat we Jassina hebben aangetrokken. Ze is met haar 25 jaar zeer ervaren en die ervaring kan onze jonge ploeg goed gebruiken. Daarnaast kan ze ook nog eens op meerdere posities op het veld uit de voeten. Zowel op het middenveld als op meerdere posities in de aanval. Bij deze wens ik Jassina heel veel succes toe!"