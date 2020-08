Ook natuurgebieden moeten bij-vriendelijker worden

Daarom werkt de bijenbeweging samen met onder meer natuurorganisatie Landschap Overijssel om meer plekken te creëren voor de wilde bij. Zoals in het Dal van de Mosbeek bij Hezingen. Er worden inheemse bloemen ingezaaid en bloemrijke heide aangebracht.

Inheemse planten

"Onkruid bestaat niet!" zegt ecoloog Michiel Poolman. Hij is trots op de bloemenstrook die zich langzaam op het akkertje uitbreidt. Het uitzicht op het dal is hier prachtig.

Op de witte schermbloemen van de wilde peen en het gele boerenwormkruid zitten lieveheersbeestjes, pyjamaschildwantsen, zweefvliegen en wespen. Maar er is nog geen wilde bij te zien. "We zijn waarschijnlijk net te vroeg. Juist deze planten, die thuis horen in Nederland, helpen onze wilde bijen."

Heidezandbij

Een uur later zindert het boven de bloeiende heide aan de andere kant van het gebied, bij de graancirkels van Jannink. Poolman loopt rond met een net om een bij te vangen. "Ze zijn maar 5 millimeter groot en als ik er één vang, kun je hem in ieder geval goed filmen." Al snel heeft hij de heidezandbij in zijn net. "Kijk, voor dit soort bijen doen we het."

In het filmpje hieronder zie je de wilde bij en de andere insecten van het Dal van de Mosbeek van dichtbij.

Bloemrijke heide

Aan de andere kant van de weg is de heide veel lager en vermengd met allerlei verschillende soorten planten. "Dit is bloemrijke heide. Het is speciaal aangebracht zodat wilde bijen het juiste voedsel kunnen vinden. Want veel bijen hebben vaste planten waar ze hun nectar halen en die vindt je niet altijd in onze heidegebieden."

Kennisoverdracht

Dan laat Poolman de bij weer los. "Vier jaar geleden wist ik ook nog niks van deze kleine bijen. Maar na veel studie doe ik er alles aan om erover te vertellen en ze te laten zien, zodat deze soorten blijven bestaan."