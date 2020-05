Matijn Nijhuis presenteerde het nieuws tijdens 'onwerkelijke' vuurwerkramp: "Is dit een toneelstukje?"

Woensdag is het twintig jaar geleden dat de vuurwerkramp in de Enschedese wijk Roombeek plaatsvond. Matijn Nijhuis presenteerde op 13 mei in 2000 het nieuws op TV Oost. Een dag die hij nooit meer zal vergeten. "Iets indrukwekkenders ga ik denk ik niet meer meemaken", vertelt Matijn.

Het was die dag zomers warm en Matijn was bij zijn ouders op de camping in Hoge Hexel. Zelfs daar waren de knallen uit Enschede te horen. "Mijn vader zei: 'Dit is niet goed.' Dat bleek natuurlijk een Twents understatement", vertelt hij.

Daarop sprong hij in de auto om naar de studio in Hengelo te rijden. Daar trof hij één en al stress aan vanwege een redactieverhuizing, de telefoons die het daardoor nog niet deden en de vuurwerkramp.

Roet op gezicht

"Er was geen tijd om geschminkt te worden", herinnert de nieuwslezer zich. Hij moest zonder make-up de studio in. "Verslaggever Danny de Vries (hij filmde de explosie, red.) zat daarom met het roet nog op zijn gezicht in de studio."

Angst en stress zijn de emoties die Matijn zich voor de geest weet te halen. Daarbij kwam dat het een beetje nieuw voor hem was. "Zo professioneel was ik nog niet. Ik had het nog niet zo vaak gedaan. Ja, ik had een keer een economisch programma bij RTV Oost gepresenteerd, maar toen kwam dit ineens."

Toneelstukje

Matijn kan op dat moment moeilijk bevatten wat er allemaal gebeurd. "Het is zo onwerkelijk, dat je denkt: is dit een toneelstukje of is dit echt? Dat is best wel raar."

Tijdens het monteren van videobeelden kreeg hij steeds weer dezelfde indrukwekkende beelden te zien. "Het meeste indruk hebben de brandweermannen gemaakt. Dat je ze de vlammenzee in ziet gaan om mensen te redden, omdat het hun werk is."

'Keer'l van TV Oost'

De ramp heeft veel indruk gemaakt. Op Matijn, Enschede, Twente, Overijssel, Nederland en zelfs wereldwijd. Maar die dag heeft, hoe dubbel het ook is, wel gezorgd voor de doorbraak voor Matijn als nieuwslezer.

Inmiddels is hij nieuwslezer bij NPO Radio 2. Toch blijft hij verbonden aan de vuurwerkramp. "Laatst was ik bij de IKEA in Hengelo en herkende een man mij. 'Hee, da's die keer'l van TV Oost. Van de vuurwerkramp', zei hij. Maar ik herinner mezelf ook jaarlijks aan de afschuwelijke gebeurtenis: ik zet het elk jaar in mijn telefoon. Zodat ik er toch weer even aan denk."