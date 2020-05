Wat vind jij: Ik vrees dat de coronacijfers weer stijgen nu we in groepsverband buiten mogen sporten

Sinds maandag zijn een aantal versoepelde coronamaatregelen in gang gezet. Zo mogen scholen de deuren weer openen, kunnen contactberoepen onder voorwaarden weer aan de slag én mag er weer in groepsverband gesport worden zonder dat daar een leeftijd aan gekoppeld is.

Buitensport is toegestaan voor groepen van maximaal tien personen. Wel moet uiteraard de anderhalve meter in acht worden genomen en is het spelen van wedstrijden uit den boze. Ondanks de versoepeling adviseert het kabinet nog steeds om zoveel mogelijk alleen of in kleine groepjes te sporten.



Niet-contactsporten zoals golf, tennis en zwemmen zijn vanaf maandag ook weer geoorloofd.

