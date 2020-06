Natuurherstel in 'De Wildernis', is dat gelukt?

Het warme avondlicht schijnt over het wuivende gras. Sprinkhanen, bijen en vogels zorgen voor het zomerse geluid. Het is nog steeds dertig graden en het hoge gras kriebelt aan de blote benen. "Hier staan zoveel verschillende, bijzondere planten bij elkaar. En het krioelt van de insecten." Jacob van der Weele, ecoloog bij Landschap Overijssel is duidelijk enthousiast. Dat zie je in het filmpje hieronder.

Orchis

"Ik tel sowieso al twintig orchideeën, waaronder deze gevlekte orchis. Dat zijn planten die hele hoge eisen stellen. Ze leven in symbiose met schimmels in de grond en als de kwaliteit van de bodem goed is, komen ze in bloei." Het is een indicator dat het hier goed gaat met de natuur.

Natte heide

"Hier zijn de bomen weggehaald. We hebben het maaisel van de heide over de kale bodem gestrooid en nu staat het al helemaal vol met dopheide." Deze heidesoort hoort thuis op natte heidegebieden, dus dat is een goed teken.

Indicator

Dan wijst de ecoloog een minuscuul rood plantje aan. "Zonnedauw. Dat is ook een indicator dat het goed gaat." Er staan tientallen van deze vleesetende plant. Met de plakkerige substantie aan zijn tentakels vangt hij insecten, die hij langzaam verteert.

Zonnedauw is een indicator dat het goed gaat met de natuur (Foto: Jauke Boerdam)

Droogte

"Helaas is het door de droogte van de afgelopen jaren nog niet heel nat, maar het gaat echt de goede kant op. En het lijkt erop dat het in dit gebied qua natuurwaarden goed haalbaar is, omdat er weinig stikstofdepositie is."