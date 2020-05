Sporen van laatmiddeleeuwse molen aangetroffen in Bathmen (Foto: Getty Images / Krugloff)

Bij een archeologisch onderzoek in Bathmen zijn sporen van een laatmiddeleeuwse molen aangetroffen. Archeologen vonden een ronde structuur met een diameter van ongeveer 25 meter. De molen dateert waarschijnlijk uit het jaar 1433.

Hoewel Nederland een windmolenland is, zijn opgegraven houten molens zeldzaam. Archeologen vonden de resten op de Bathmerenk. Dat is opvallend, want er waren helemaal geen aanwijzingen dat daar een windmolen stond.

Richting de wind

De ronde greppel die is aangetroffen is waarschijnlijk een molenbelt, dat is een kunstmatige heuvel onder de molen. Ook zijn er rechthoekige sporen in een kruisvorm gevonden. Dat zijn de zogenoemde teerlingen waarop de molen rustte. De teerlingen waren van hout gemaakt.

Bij dit type molen kon de hele bovenkant van het bouwwerk richting de wind worden gedraaid. Ook werden er in de omgeving van de molen allerlei grotere en kleinere stukjes maalsteen gevonden. Deze wijzen erop dat de molen in de late middeleeuwen is gebouwd.

Oude molen

De eerste vermelding van een windmolen in Bathmen dateert uit 1433, maar archeologen wisten tot nu toe niet waar de exacte locatie was. Eerder zochten ze in de buurt van de omgeving van de Oude Molen, maar zonder succes.

Nu lijkt het er dus op dat ze op de oudste molen van Bathmen zijn gestuit. Omdat aanvullend historisch onderzoek nog moet plaatsvinden, valt het nog niet uit te sluiten dat het hier toch om een andere, historisch onbekende, windmolen gaat.

Onderzoek op de Enk

Het archeologisch onderzoek maakt deel uit van een veel groter onderzoek op de Bathmerenk. Het is niet mogelijk de opgraving te bezoeken.