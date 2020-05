Raadslid of boa? Na drie jaar moest Marcel Mulder noodgedwongen kiezen

Een buitengewoon opsporingsambtenaar die dagelijks controleert en boetes uitdeelt voor onder meer verkeersovertredingen en het schenden van de maatregelen uit de noodverordening rond de coronacrisis, kan en mag niet zelf meebeslissen over het gemeentelijke beleid dat aan die handhaving ten grondslag ligt.

Geloofsbrieven

Klinkt logisch, maar de afgelopen drie jaar mocht het wel. Mulder: "In 2017 kwam ik voor Swollwacht in de raad. Op dat moment was ik ook al werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar bij het bedrijf City 360. Mijn functie was toen intern bij de gemeente bekend, daar ben ik nooit geheimzinnig over geweest. Mijn geloofsbrieven zijn toen goedgekeurd, iedereen wist ervan en iedereen ging ervan uit dat beide functies naast elkaar konden bestaan."

Begin dit jaar kwamen er twijfels bij sommige politici. Het bedrijf waarvoor Mulder werkte, City 360, werd overgenomen door Handhaving Support. "Een bedrijf dat veel nauwer met de boa's van de gemeente Zwolle samenwerkt", legt Mulder uit.

Wettelijk niet toegestaan

"Er is toen op last van de gemeente een onderzoek gestart in samenwerking met het BING en daaruit is recent naar voren gekomen dat het niet kan en mag, dan houdt het op", aldus Mulder, die het buitengewoon jammer vindt dat hij moest kiezen. Uiteindelijk koos hij ervoor zijn raadlidmaatschap op te geven.

De gemeentewet zegt dat 'het lidmaatschap voor de raad niet is toegestaan voor een ambtenaar, of ambtenaar van politie, in dienst van die gemeente of uit andere hoofde aan het gemeentebestuur ondergeschikt'. Voor Mulder gaat die laatste passage op, omdat hij voor zijn nieuwe werkgever sinds begin dit jaar ook boetes uitschrijft in opdracht van de gemeente Zwolle.

Buitengewoon opsporingsambtenaar moet raadszetel opgeven (Foto: RTV Oost)

Moeilijke keuze

Mulder heeft er begrip voor dat hij een van beide functies noodgedwongen moet neerleggen, maar baalt er stevig van. "Ik heb mij de afgelopen drie jaar met hart en ziel voor Zwolle ingezet. Doe het politieke werk als raadslid met veel plezier en ben verknocht aan mijn portefeuilles zoals De Spoorzone, Huisvesting en Milieu. Dat ga ik zeker missen en daarom was de keuze moeilijk."

Toch heeft hij heel bewust voor zijn huidige werk als boa gekozen. "Ik ga op zeker voor de toekomst. Nu de economische crisis eraan komt, wil ik niet het risico lopen dat ik straks zonder inkomen zit. Als mijn partij het minder goed gaat doen bij de komende verkiezingen en mijn raadlidmaatschap eindigt over twee jaar, dan heb ik helemaal niks. Dan heb ik geen recht op een uitkering en moet ik naar de bijstand. Als ik mijn baan hou dan kan ik in ieder geval ook altijd terugvallen op een sociaal vangnet."

Hoewel het afscheid van de Zwolse politiek onverwacht komt en zwaar valt, is er weinig tijd voor Mulder om lang te treuren. Het werk als buitengewoon opsporingsambtenaar is op dit moment, met alle maatregelen rondom de coronanoodverordening, behoorlijk intensief.

Vrijwel iedere dag ziet hij met collega's in Zwolle toe op het naleven van de regels. Geen groepsvorming en anderhalve meter afstand.

Drukke tijden

"Het is inderdaad druk. Het gros van de mensen gedraagt zich prima, maar je ziet ook steeds meer groepjes die maling hebben aan de regels. Aan ons de taak om ze erop te wijzen dat dat niet kan", zegt Mulder.

Dat die taak niet altijd in dank wordt afgenomen spreekt voor zich. "Ik snap wel dat mensen het lastig vinden om zich aan de regels te houden. Zeker met mooi weer, dan zie je gelijk dat bijvoorbeeld in Park de Wezenlanden mensen weer veel te dicht op elkaar zitten."

Mulder legt ze dan uit waarom het niet kan. "We willen niet weer naar een situatie dat de intensive cares vol stromen en mensen overlijden, daarom handhaven we. Meestal volstaat een waarschuwing, maar wie niet wil luisteren krijgt echt een boete."



Boetes

De boetes die bij de overtreding van de noodverordening worden uitgedeeld zijn niet mals. Wie de regels aan zijn laars lapt krijgt 400 euro boete en een strafblad voor vijf jaar. "Dat doe je natuurlijk liever niet, maar soms kan het niet anders wat moet dat moet", aldus Mulder.

Hoewel zijn werk als raadslid niet langer verenigbaar is met het werk van buitengewoon opsporingsambtenaar ziet Mulder wel overeenkomsten. "Ook met handhaving ben ik met de stad bezig, en dat is wat mij als raadslid, maar ook in dit werk drijft. Dat neemt niet weg dat ik mijn partij Swollwacht, de politiek en de mensen met wie ik binnen de gemeente heb samengewerkt zeer zeker erg ga missen."