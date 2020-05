Zeer kostbare en unieke klok gestolen uit kasteel Twickel in Delden

Bij een inbraak in kasteel Twickel in Delden is vannacht een bijzondere en zeer kostbare klok gestolen, dat meldt de politie. Hoeveel de klok precies waard is, is niet duidelijk.

Uit onderzoek blijkt dat de daders het kasteel zijn binnengekomen door aan de achterzijde van het pand een luik te forceren. Het gaat volgens de politie om minimaal drie daders.

Hoewel de inbrekers het alarmsysteem van het kasteel activeerden, waren de indringers de politie te snel af. Ze zijn gevlucht met een voertuig dat geparkeerd stond in de berm van de N346, tussen twee voetgangersbruggen. Ook in de omgeving van het landgoed werd niemand aangetroffen.

Klok

De weggenomen klok is kostbaar, uniek en goed gedocumenteerd. Het behoort al eeuwen toe aan het kasteel. Het betreft een Hollandse tafelklok, een zogenoemde bellenspeelklok in een eikenhouten kast met gefineerd vruchtenhout en zwart gepolitoerd. In de toog zit een schildering met straatmuzikanten met bewegende armen. De klok is voorzien van een muziekspeelwerk uit 1790.

De politie wil heel graag in contact komen met getuigen die in de nacht van zondag 10 mei op maandag 11 mei bijzonderheden hebben gezien in de omgeving van het kasteel, bijvoorbeeld mensen die over de N346 reden met de dashcam. De politie vraagt hun beelden te delen.