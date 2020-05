Jody (22) uit Kampen is wereldberoemd: ze zit in de clip van Justin Bieber en Ariana Grande

Jody (22) uit Kampen zit in een rolstoel en is al jaren fan van Justin Bieber en Ariana Grande. Toen ze een oproep op sociale media zag van de zangers om een filmpje in te sturen voor hun nieuwe videoclip deed ze dat. En nu schittert ze in de clip die al ruim 27 miljoen keer is bekeken.

Net als iedereen zit Jody vanwege het coronavirus veel thuis. Samen met haar moeder zat ze aan de keukentafel toen ze vertelde over het oproepje dat ze had gezien van haar favoriete artiesten. De beroemdheden vroegen hun fans filmpjes op te nemen van hun thuisquarantaine.

Jody is heel erg fan van de zangers en was dan ook vooral blij dat ze samen een liedje gingen uitbrengen. Toch twijfelde ze of ze wel gehoor moest geven aan de oproep. "Maar mijn moeder heeft me overgehaald en we hebben een video opgenomen."

Rolstoeldansen

Ze deelde een video, waarin ze met haar moeder aan het rolstoeldansen is in de woonkamer, op sociale media. Het bericht werd heel vaak gedeeld en toen de manager van de zangers haar video zag, vroeg hij haar om toestemming om het filmpje te gebruiken.

Tot grote blijdschap van Jody. Ze is rond 1.37 minuut een paar seconden te zien in de videoclip van haar idolen. Stiekem denkt ze dat ze een streepje voor had door haar rolstoel. "Ze wilden ook graag diverse mensen zien. Ik heb die rolstoel, maar in mijn voordeel gebruikt.'

Reacties

En dat het haar is gelukt om in de videoclip te komen, is niet veel mensen ontgaan. "Ik heb heel veel reacties gekregen. Ook zit ik in een groepsapp met anderen die in de clip zitten. We zijn nog helemaal aan het nagenieten."

Is dat dan het begin van haar carrière als figurant in videoclips? "Dat denk ik niet. Ik vond dit vooral leuk om te doen, omdat dit mijn grote idolen zijn."

De opbrengsten van het liedje Stuck with U gaan naar het goede doel.