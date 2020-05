Onrust in Zwartewaterland vanwege negeren coronaregels

Burgemeester Eddy Bilder van Zwartewaterland heeft vanavond gereageerd op de commotie die is ontstaan nadat gezinsleden van een coronapatiënt in de gemeente zich afgelopen weekend niet aan de maatregelen zouden hebben gehouden. "Als dit gebeurd is, is dat niet goed. Maar het moet geen heksenjacht worden."

Afgelopen zaterdag kwam er over het voorval een artikel online op de website van de lokale krant Genemuiden Actueel. De gemeente Zwartewaterland is relatief zwaar getroffen door het coronavirus, ongeveer 50 mensen stierven aan de gevolgen van covid-19.

Op Facebook werd dan ook geschokt gereageerd op het nieuws dat gezinsleden van een coronapatiënt niet in quarantaine zaten, maar de straat op waren gegaan. 'Onverantwoord', 'asociaal' en 'hoe stom kun je zijn', zijn enkele reacties van bezorgde inwoners.

Heksenjacht

Burgemeester Bilder geeft in het radioprogramma Zwartewaterland FM aan meerdere signalen van inwoners te hebben gekregen over het voorval. "Ik heb gemerkt dat er veel over te doen was."

Hij waarschuwt dan ook voor een heksenjacht op de 'daders'. "Het is uiteraard niet goed te praten, maar laten we elkaar daarop aanspreken. Nu hebben de verontruste bewoners zich bij mij gemeld, maar het is belangrijk dat je het onderwerp bespreekbaar maakt met elkaar."

Bilder benadrukt nogmaals dat mensen zich aan de coronamaatregelen moeten houden. "Ook al is het beeld dat de situatie zich stabiliseert, afgelopen weekend is er wel één persoon in Genemuiden overleden aan de gevolgen van het coronavirus."

Gedenkteken

In totaal stierven tientallen mensen in de gemeente aan de gevolgen van covid-19. De burgemeester heeft meerdere initiatieven binnengekregen voor een herdenkingsmonument. De gemeente wil hier later met initiatiefnemers over in gesprek gaan.