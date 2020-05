Huisarts Almelo: "Als wij ons aan de wet houden, wordt het een onwerkbare situatie"

Parkeren in binnenstad van Almelo is voor artsen een probleem

Huisartsen en verloskundigen mogen in de binnenstad van Almelo niet overal hun auto parkeren, maar moeten dat doen in een parkeergarage. Alleen voor spoedgevallen wordt een uitzondering gemaakt. Het is een onwerkbare situatie. Volgens huisarts Heikens wordt hij hierdoor zelfs gedwongen zich niet aan de wet te houden. De politiek is het met hem eens en wil dat er een uitzondering voor ze wordt gemaakt.

Ulbo Heikens heeft een praktijk aan de rand van het centrum van Almelo. "Ik doe heel veel op de fiets, maar dat kan natuurlijk niet altijd."

Hij vervolgt; "Als ik in de rij sta voor een parkeergarage, een kaartje moet kopen en ook met uitrijden in de rij sta, kan ik nooit een visite binnen een half uur afronden. Laat staan snel weer bij een spoedgeval zijn. Daarom zet ik mijn auto illegaal ergens neer met risico op een boete of een discussie met parkeerwachters."

Door de diverse coronamaatregelen, zoals het dragen van beschermende kleding, wordt de situatie er ook niet beter op. "Dan moet je je dus in de parkeergarage ook nog eens omkleden."

Spoedoproep

Politieke partij LAS (Lokaal Almelo Samen) wil dat er een uitzondering wordt gemaakt voor huisartsen en verloskundigen. Volgens Jan Hammink van de partij gaat het niet eens alleen om de bezoekjes aan de patiënten. "De meeste visites van huisartsen zijn planbaar en dus kort. Tijdens deze visites kan zich echter ook een spoedoproep voordoen. Het is dan zaak dat de huisarts zo weinig mogelijk tijd verliest."

Daarom stelt Hammink vanavond vragen in de raad. "In andere gemeenten, zoals Amsterdam, Tiel, Rijssen-Holten en Twenterand, wordt een uitzondering gemaakt voor huisartsen. Dat zouden wij in Almelo ook graag zien. Wij zien graag een betaalbare ontheffing en dat willen we ook zo snel mogelijk ingevoerd hebben."

Lange discussies met een leek

Tijdens een bezoek van een huisarts in de stad ontstaat wel eens een discussie met handhavers. Zeker wanneer een huisarts voor een spoedeisend bezoek komt. De arts mag dan overal mag parkeren en dat laat hij zien door een bepaalde sticker.

Huisarts Heikens: "De discussie gaat dan over het al dan niet spoedeisende karakter van een visite. Dat zijn nog wel eens ontzettend lange discussies waar de handhavers niet voor opgeleid zijn."

Parkeervergunning

Een oplossing die al bestaat, is het aanvragen van een parkeervergunning. "Maar zo'n vergunning kost 500 tot 600 euro. Als je alleen bent is dat wel te doen, maar in elke praktijk werken minstens vijf mensen en dan wordt het onbetaalbaar."

Volgens Heikens is het simpel op te lossen. "Laten we gewoon ons verstand gebruiken, er zijn echt geen honderden huisartsen en verloskundigen in Almelo. Laat ons allemaal overal kunnen parkeren, dan zijn we ook zo weer weg."

En wanneer zo'n auto met een sticker er toch langer staat dan een uur? "Dan klopt er iets niet en kan het een oplichter zijn."