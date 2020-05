Automobilist na achtervolging en crash aangehouden in Hellendoorn

Een 41-jarige Almeloër is afgelopen nacht na een achtervolging opgepakt in Hellendoorn. De man wordt verdacht van het rijden onder invloed van drugs, rijden zonder rijbewijs en gevaarlijk rijgedrag. De auto van de man is in beslag genomen.

De auto werd op de N35 door een ANPR-camera opgemerkt, waarop agenten het voertuig met een stopteken aan de kant wilden zetten. De verdachte gaf daar geen gehoor aan en ging ervandoor. De man verloor op de Koetreeweg in Hellendoorn de macht over het stuur en crashte in de berm.

Toch was de man niet bereid zich over te geven en nam hij de benen. Na een korte achtervolging te voet is de man later alsnog in de omgeving aangehouden.

Toen de gegevens van de man werden gecontroleerd bleek hij gistermiddag ook al in Almelo te zijn aangehouden voor het rijden onder invloed.