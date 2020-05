OM: 'Nietsontziend kopstuk Almelose wietbende moet 7 jaar cel in'

Tegen twee broers die gezien worden als kopstukken van een Almelose wietbende zijn celstraffen geëist van vier en zeven jaar. Volgens het Openbaar Ministerie was de oudste broer "de spil van de organisatie", hij hoorde dan ook de hoogste strafeis tegen zich uitspreken. De mannen werden samen met negen medeverdachten in het najaar van 2018 opgepakt bij een mega-operatie in het Nieuwstraatkwartier. "Ze verbouwden niet alleen hennep, maar gebruikten ook geweld en zetten twee corrupte agenten in."

"De broers vormden met de medeverdachten een criminele organisatie die de scepter zwaaide in de wijk", zegt het OM." De organisatie heeft zeker vijftien hennepkwekerijen gerund en zo minimaal 180 kilo wiet geoogst. Er is minstens 720.000 euro door de mannen verdiend." Veel van dat geld is volgens justitie witgewassen, door onder meer huizen te kopen in Turkije. Omdat ze die huizen hebben, wil het OM dat de verdachten weer worden vastgezet om vlucht er naartoe te voorkomen.

Volgens justitie was de oudste broer het brein achter de bende: "Hij zocht de panden, financierde de opbouw, coördineerde de ploegen, gaf adviezen en werd als eerste geraadpleegd bij problemen. Hij was de onbetwiste leider." Uit tapgesprekken blijkt dat hij al zeker 20 jaar actief is in de wietbranche.

Manipuleren en bedreigen

De eerste zogenoemde TCI-informatie over de bende kwam bij de politie binnen in 2014. "Heel Almelo is bang voor ze. Ze manipuleren en bedreigen. Ze hebben overal in Almelo wiet." In mei 2017 start het opsporingsapparaat onderzoek 'Hera'.

Vijftien kwekerijen

Dat onderzoek was fors. Er zijn telefoons getapt, observaties uitgevoerd, gesprekken afgeluisterd en auto's op afstand gevolgd. In anderhalf jaar tijd rolt de politie zo vijftien hennepkwekerijen op, die allemaal aan de vermeende bende worden gekoppeld. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er nog meer wiethokken geweest, maar heeft ze onvoldoende bewijzen om die overige kwekerijen aan de verdachten te koppelen.

Brutaal

Aan de Adastraat werd door de bende in een bakkerij tot tweemaal toe een kwekerij gebouwd, zegt het OM. "Nadat de eerste was ontmanteld op de bovenverdieping, bouwden ze beneden gewoon een nieuwe. De brutaliteit spat er vanaf."

Organisatie

De mannen ontkennen in georganiseerd verband te hebben gewerkt. "We zijn allemaal werkzaam in dezelfde branche en vragen wel eens advies aan elkaar. Maar dat maakt ons nog geen criminele organisatie."

Maar volgens justitie is er wel degelijk sprake van een georganiseerd verband. "De werkwijze was telkens hetzelfde. Iemand had schulden, vervolgens kwam er een busje bij diegene voorrijden en gooiden de broers plus hun mannen de hele zolder vol. Eenmaal gevangen in het web van de organisatie, was er geen ontkomen meer aan."

Volgens het OM waren het telkens dezelfde personen die de elektriciteit aanlegden, het onderhoud pleegden en de planten verzorgden. Mocht de plantage ontdekt worden, dan was de de huurder van het pand de pineut. "Diegene had de problemen en de winst was voor de bende."

Pistool in mond en stiletto door de hand

Bovendien zijn de broers niet altijd "even aardig" als er zaken misgaan, aldus het OM. Als een 'medewerker' kweekspullen steelt, wordt die naar eigen zeggen tot twee keer toe mishandeld en bedreigd.

Justitie zegt dat de oudste broer zelfs een pistool in de mond van de 'dief' heeft gestopt en een stiletto door z'n hand heeft gestoken. Het slachtoffer daarover: "Ik moest mijn hand op de tafel legen, toen wist ik al genoeg. Gelukkig voelde ik de pijn niet door de adrenaline." De oudste broer geeft toe dat hij betrokken was bij een hardhandige actie tegen de dief. "Ik ben wel iets te ver gegaan."

Uit tapgesprekken blijkt dat de oudste broer naar eigen zeggen wel 'moest' optreden: "Ik wil dat mensen me zien als gangster, niet als mietje."

Bekentenis

De oudste broer heeft toegegeven betrokken te zijn geweest bij verschillende kwekerijen. Waaronder eentje in het Belgische plaatsje Mol. "Ik heb geholpen met bouwen en advies geven." Verschillende vermeende groepsleden reisden volgens het OM twee keer per week met twee personen naar de zuiderburen voor onderhoud.

De Belgische stroomleverancier eist 200.000 euro van de vermeende bendeleden voor het stelen van stroom. De oudste broer zegt ook dat hij een kwekerij aan de Almelose Prinsenkampsweg heeft gebouwd.

De tweede broer geeft toe kwekerijen aan de Schoolstraat en de Van Campenstraat te hebben gehad. Ook verklaart hij te hebben geknipt in een ander wiethok.

Rolverdeling

Naast de twee broers staan de komende week nog negen medeverdachten terecht, onder wie een derde broer. Daarnaast moet ook een soort ploegleider zich verantwoorden, een buurman van de oudste broer. Diegene onderhield contact met de huurders, knippers en de plantenverzorgers. Ook regelde hij informatie van corrupte agenten. "Zodoende zijn een aantal kwekerijen behoed voor ontdekking door de politie", zegt het OM. "Door de hulp van de agenten kon de groep steeds geraffineerder werken."

De corrupte politie-agenten staan de komende dagen niet terecht, dat gebeurt op een ander moment.