Coronaproof dopen dankzij vondst van predikant uit IJsselmuiden

Van Veluw had nog een aantal mooie grote jakobsschelpen liggen, vakantiesouvenirs uit Frankrijk. Hij schroefde er heel voorzichtig een witte roe uit een kast aan vast, "maar een bamboestok had ook gekund". Met de schelp schept hij water uit het doopvont en laat het weer terugvallen. Zo kun je coronaproof dopen.

Wastafel

Van Veluw vond het jammer dat de doop van kinderen werd uitgesteld. Alternatieven zoals dopen op afstand, waarbij de ouders zelf de kinderen besprenkelen, 'bij de wastafel', vond hij maar niets. Volgens Van Veluw is het van belang dat het dopen door een kerkelijk bevoegd iemand gebeurt. "Anders is de doop niet geldig en dan wordt hij ook niet in andere kerken erkend."

De verlengde jakobsschelp



Oud christelijk symbool

"Op oude schilderijen van de doop van Jezus zie je dat hij wordt gedoopt met een jakobsschelp", vertelt Van Veluw. "Het is een oud, christelijk symbool. Ook pelgrims naar Santiago de Compostella gebruiken de schelp."

Kerkelijke erkenning

Hij stuurde een artikel met zijn ideeën naar de kerkleiding van de PKN. Scriba De Reuver was enthousiast. "Ze zaten zelf ook al in die richting te denken, hoorde ik." De kerkleiding nam het idee over en vanaf nu kan er in elke PKN-kerk coronaproof worden gedoopt. Onderaan dit artikel staat een video met instructies hoe de stok met schelp te maken.

In de rooms-katholieke kerk is nog geen standpunt ingenomen over de doop in tijden van corona. Vicaris Ronald Cornelissen verwacht dat de bisschoppen daar deze week uitsluitsel over geven. Hoe de evangelische kerken omgaan met dopen is niet bekend. Daar wordt in de regel gedoopt door onderdompeling en dat is lastiger coronaproof te maken.

