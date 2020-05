Jan Medendorp was als verslaggever bij de vuurwerkramp: "Er reden tientallen lijkauto's voorbij"

Het was zomers warm, op die bewuste zaterdag in mei. Medendorp, destijds verslaggever voor RTV Oost, had die ochtend gevoetbald en was inmiddels in zijn oude kloffie met zijn toenmalige vrouw in de tuin aan het werk.

"Ik hoorde een gigantische knal", beschrijft hij. Het besef dat die knal alleen maar slecht nieuws kon betekenen, kwam al vrij snel. "Ik ben me direct gaan omkleden, om toonbaar naar de locatie te kunnen."

'Ik schrok me de pleuris'

Uit een belletje naar de redactie van RTV Oost, waar op dat moment een verhuizing gaande was, wordt Medendorp ook niet veel duidelijker wat die enorme knal toch was. Als hij weet waar het kabaal vandaan komt, springt hij in de auto. "Een agent wilde me nog tegenhouden, maar ik ben doorgereden."

Eenmaal ter plekke kijkt de verslaggever zijn ogen uit. "Ik parkeerde m'n auto aan de Deurningerstraat, ik weet nog precies waar. En daar lag al iemand, die net een brok op zijn hoofd had gekregen en dat ging niet goed. Ik schrok me de pleuris. Dus toen vroeg ik me wel af waar ik in terecht was gekomen."

Agenten in paniek

Omdat er niemand meer werd toegelaten in het gebied, besloot Medendorp zolang mogelijk te blijven. Daar zag hij agenten in paniek rondrennen omdat ze dachten dat de Grolsch zou ontploffen. "Ze gingen langs de deuren om de huizen leeg te halen. Dat zijn echt momenten waarvan je echt nog even bij moet komen. Een trauma is overdreven, maar ik wist niet waar ik in terecht was gekomen."

De weggevaagde wijk raakte de verslaggever diep. Hij meldde zich huilend in de uitzending. "Ik stond bij een huis waar de ramen van waren gesprongen door de knal. Ik keek daar naar boven en zag een kinderkamer met een behang dat ik een paar weken daarvoor ook op de kamer van mijn dochter had geplakt. Ja, toen schoot ik vol op zender."

'Harder geworden'

Het rampgebied heeft Medendorp als mens veranderd. "Ik was al niet het meest vriendelijke mens, maar door de ramp ben ik denk ik wel wat harder geworden. Als je eerst in je korte broek in de tuin staat en een uur later in een oorlogsgebied... Ik heb echt nog nooit zoveel lijkauto's gezien. Ik zag er tientallen, honderden voor mijn neus langsrijden."

Een deel van het verslag van Jan Medendorp is vanaf 5.13 minuten te horen in de documentaire Terug naar 13 mei 2000 die RTV Oost maakte.