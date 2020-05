Niet op vakantie door corona? Vier het dan in je achtertuin in een tipi uit Borne

Het contrast kan niet groter voor de eigenaren Serge de Vries en Tonnie Hulskotte van Festipi. Normaal gesproken is voor hun het hoogseizoen bijna begonnen en rijden ze met hun team kriskras door Europa met grote bussen vol tipitenten, van het ene festival naar het andere.

De festivaltenten van Festipi uit Borne (Foto: Festipi)

Fiat Panda

Nu rijden de zwagers met z'n tweeën in hun eigen Fiat Panda met één tent naar particulieren om kosten te besparen, aldus Serge. "Ja dat is wel even wennen. Corona is echt een drama voor ons bedrijf. We hebben verder iedereen moeten ontslaan en moeten ook gedwongen verhuizen uit onze hal."

Dit keer rijden Serge en Tonnie hun Panda voor bij Brigiet Schoemaker in Hengelo. De mannen tillen de tent naar binnen en binnen tien minuten staat het gevaarte. Brigiet huurt de tipi een paar dagen om de verjaardag van haar zoon Joost, die twaalf wordt, te vieren. "Je kunt in deze tijd niet gewoon een verjaardag vieren, maar we wilden er wel wat speciaals van maken. Nou, dat is volgens mij wel gelukt zo."

In trek

Serge en Tonnie waren er een paar weken flink 'zuur' van toen duidelijk werd dat alle festivals deze zomer gecanceld werden. Toch lieten de mannen het er niet bij zitten. "Mijn vrouw zei, waarom laat je de mensen niet kamperen in hun eigen achtertuin? En dat concept hebben we ontwikkeld, inclusief website en al. We zijn eigenlijk gewoon gaan ondernemen."

De tipi's in de achtertuin zijn in trek, zo blijkt de afgelopen weken. Serge moet lachen: "Ja, ik zei al, straks moeten we er weer iemand bij aannemen met deze drukte." Wat helpt is dat de tipi ook BN'ers heeft als fan. Zo deelde Katja Schuurman een post over haar tipi in de achtertuin: "Beste Moederdagcadeau ooit! Kamperen in een tipi in onze eigen tuin!" Serge is blij met dit soort reacties: "Dit helpt ons echt vooruit, echt heel tof."

Het beste Moederdagcadeau ooit! Kamperen in een tipi in onze eigen tuin!! Fikkie erbij, marshmallows boven het vuur, spelletjes, discomuziek: het is een feestje! Dank je wel lieve dochter van mij. En dank je wel lieve Freekie voor het zorgen dat Sammie haar moeder kan verrassen. Ik hou van jullie! 🥰🥰 #linkinbio @festipi #vakantie #ineigentuin Het beste Moederdagcadeau ooit! Kamperen in een tipi in onze eigen tuin!! Fikkie erbij, marshmallows boven het vuur, spelletjes, discomuziek: het is een feestje! Dank je wel lieve dochter van mij. En dank je wel lieve Freekie voor het zorgen dat Sammie haar moeder kan verrassen. Ik hou van jullie! 🥰🥰 #backyardcamping

Ondanks dat de tipi's erg in trek zijn in de achtertuin, ziet Serge de toekomst voor het bedrijf Festipi nu niet heel rooskleurig in. "We kunnen nu niet vooruit kijken. Het zou echt heel veel helpen als de regels wat versoepeld gaan worden, dan krijgen we weer een beetje lucht."