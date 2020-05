Dringend beroep op raad Hof van Twente: "Onzinnig nieuwbouwplan Lidl moet van tafel"

De bouw van een nieuwe Lidl-vestiging aan de Kerkstraat houdt de gemoederen in Goor al enkele jaren bezig. Buurtbewoners, centrumondernemers, Stichting Historisch Goor en de Stadsraad Goor riepen raadsleden recent in een brandbrief nogmaals op in opstand te komen tegen de bouw. In de gemeenteraadsvergadering van vanavond moet blijken of de raad dit gaat doen. "Dit onzinnige plan moet van tafel."

Bewoners van de Laarstraat, Kerkstraat en Wheeme in Goor schrijven in de brandbrief dat zij al vanaf 2016 strijden tegen de komst van de Lidl op het terrein aan de Kerkstraat. Wethouder Wim Meulenkamp maakt volgens de bewoners telkens wonderlijke keuzes. Momenteel zijn de bewoners verwikkeld in rechtszaken over de verleende vergunningen voor de bevoorrading via de Wheeme en de Kerkstraat en de bouwvergunning aan de Kerkstraat.

"Winkelpand zonder uitstraling"

De bewoners vrezen geluids- en verkeersoverlast. De verkeersveiligheid in de krappe straten is volgens hen ook in het geding. "Bovendien ontsiert het foeilelijke en moderne winkelpand het aangezicht en de entree van het centrum van Goor", schrijven de bewoners. "Het is een winkelpand zonder enige uitstraling."

"Bouw creëert leegstand"

De bewoners vinden ondernemers uit het centrum, Goor Collectief, Stichting Historisch Goor en de Stadsraad Goor aan hun zijde. Supermarktondernemer Guido Brandenbarg spreekt namens de ondernemers: "In januari verleende de gemeente de vergunning voor de nieuwbouw die niemand hier wil. Met deze nieuwbouw creëer je leegstand. Bovendien gaat het in tegen wat er is afgesproken in het masterplan waarin staat dat er buiten het huidige winkelgebied geen winkels bij mogen komen."

Als reactie op de brandbrief van de bewoners stuurden de centrumondernemers, Goor Collectief en de Stadsraad Goor een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de fractievoorzitters van alle politieke partijen. Daarin vragen ze de gemeente Hof van Twente nogmaals zeer dringend om zich tot het uiterste in te zetten om dit "onzinnige plan van nieuwbouw en de verhuizing van de Lidl" met hand en tand tegen te houden.