Vragen aan provinciebestuur Overijssel over doodgeschoten ooievaar in De Lutte

GroenLinks in Provinciale Staten wil van het provinciebestuur weten hoe de aanpak van dierenmishandeling in Overijssel is georganiseerd en welke rol de provincie daarin heeft. Aanleiding zijn twee recente gevallen van dierenmishandeling in Overijssel. Eind vorige maand werd een ooievaar in De Lutte doodgeschoten . Begin deze maand werd in Collendoorn een koolmees gedood door het nestkastje van het dier te barricaderen.

GroenLinks vraagt het provinciebestuur of zij wordt ingelicht over gevallen van dierenmishandeling in Overijssel. De partij wil weten hoeveel gevallen van (vermoedelijk) dierenmishandeling bij de provincie bekend zijn. GroenLinks wil dat de provincie daarbij enkele jaren terugkijkt.

Vaststaat dat het niet de eerste keer is dat in De Lutte een ooievaar werd doodgeschoten. Vorig jaar gebeurde dat ook al in het kerkdorp van de gemeente Losser.

Hoe vaak het gebeurt dat nestkastjes worden gebarricadeerd, is niet bekend. In Collendoorn werd begin deze maand een stok voor de ingang van een nestkastje geplaatst. De koolmees die nog in het nestkastje zat, kon niet meer naar buiten komen en overleefde het niet.

Volgens Landschap Overijssel heeft het er alle schijn van dat de ingang van het nestkastje opzettelijk was geblokkeerd.

GroenLinks in het provinciehuis in Zwolle wil weten of er het laatste kwartaal sprake is van een stijging van het aantal zaken waarin dierenmishandeling een rol speelt. "Dierenmishandeling kan ook samengaan met meer leed, bijvoorbeeld binnen gezinnen", stelt Robert Jansen van GroenLinks in de vragen die hij stelt. Hij vraagt of het provinciebestuur mogelijkheden ziet om de aanpak van dierenmishandeling in Overijssel te verfijnen.