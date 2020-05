Zwolse drugsoorlog: Steenwijker bekent meerdere brandstichtingen

Als het aan de officier van justitie ligt, hoeft een 23-jarige man uit Steenwijk niet terug naar de gevangenis voor het stichten van drie autobranden vorig jaar in Zwolle. Tegen de man is één jaar cel waarvan 268 dagen voorwaardelijk geëist. De Steenwijker bekende de drie brandstichtingen in Zwolle en Hollandscheveld.

De brandstichtingen, onder meer in de wijk Stadshagen, hadden een direct verband met de Zwolse 'drugsoorlog', een machtsstrijd tussen twee concurrerende bendes. Beide kampen staan elkaar letterlijk naar het leven, met schietpartijen en aanslagen tot gevolg. Politie en justitie hebben er de handen vol aan.

Aanslag grillroom

De Steenwijker heeft ook bekend dat hij via Snapchat een vrouw bedreigde die in de Zwolse drugswereld bekend staat als 'Het Meisje'. Zij zou de rechterhand zijn van de broers M. De vroegere eigenaren van Lunchroom Da Vinci aan de Oude Vismarkt in Zwolle worden al jarenlang in verband gebracht met drugshandel en worden ook verdacht van meerdere pogingen tot moord.

Hun horecazaak ging in 2014 in vlammen op na een aanslag met brandbommen. Een van de broers was vorig jaar zelf slachtoffer van een moordaanslag. Hij werd voor zijn woning in Stadshagen vanuit een auto met tientallen kogels beschoten.

Opdrachten uitvoeren

De auto's die de 23-jarige Steenwijker in brand stak, zouden verband houden met onenigheid in de drugswereld. De verdachte vertelde dat hij dacht dat een BMW, die hij in november vorig jaar in Stadshagen in brand stak, van 'Het Meisje' was. De auto zou ook door de broers M. gebruikt worden. "Ik deed het uit angst", aldus de verdachte. "Omdat ze zonder auto niet bij mij konden komen."

Volgens de Steenwijker werd hij steeds door deze Zwolse broers bedreigd en moest hij opdrachten voor hen uitvoeren. "Als ik dat niet deed zouden ze me gewoon komen ophalen." Bij twee van de branden zouden ook anderen betrokken zijn, vertelde de 23-jarige aan de Zwolse rechters.

Leven beteren

Een van die medeverdachten van de Steenwijker verklaarde eerder dat de 23-jarige een drugslijn van de broers M. wilde overnemen. De Steenwijker noemde die beschuldiging "grote onzin."

Inmiddels heeft de Steenwijker zijn leven gebeterd. De man heeft werk en zegt dat hij zich volledig terug heeft getrokken uit de criminele wereld. "Ik wil een toekomst opbouwen, met kinderen later en niet steeds vastzitten", vertelde hij. Duidelijk is dat dat niet zomaar gaat, er zijn nog steeds bedreigingen. Daarom woont de 23-jarige op een geheim adres.

Geen taakstraf

De officier van justitie ziet ook dat de man zijn leven wil beteren. "Het is beter om hem uit het criminele circuit te halen en te houden." Er werd bewust geen taakstraf geëist vanwege de huidige coronacrisis.

Op dit moment worden taakstraffen niet uitgevoerd en de verwachting is dat het ook nog wel even gaat duren voordat het wel zover is. Het gaat te ver om de Steenwijker over lange tijd nog lastig te vallen met een taakstraf en zo zijn huidige baan in gevaar te brengen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.