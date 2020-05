Zwollenaar schrijft boek over Enschede vlak na vuurwerkramp

Boek met verhalen over de vuurwerkramp in Enschede

Waar was je op 13 mei 2000 toen de vuurwerkramp in Enschede zich voltrok? Veel mensen weten die vraag wel te beantwoorden. Zo ook schrijver Paul Gellings uit Zwolle. Hij was met zijn gezin in het Vechtdal. Dat schrijft hij in het boek Steden van Pandora dat vandaag uitkomt. Het boek is een bundel met drie verhalen. Eén van die verhalen gaat over de vuurwerkramp in Enschede en vooral over de periode er vlak na.

Gellings beschrijft een warme voorjaarsmiddag tussen Mariënberg en Diffelen. Hij zwemt met zijn familie in de Vecht. Als ze weer naar huis rijden zien ze in zuid-oostelijke richting een grauwe wolk hangen. Het lijkt een dreigende onweerslucht. Zijn schoonvader komt langs en vertelt het nieuws over zware ontploffingen in Enschede. Er zou midden in de stad een fabriek in de lucht zijn gevlogen. De rookpluim zou tot in Friesland te zien zijn geweest.

Paniek

Gellings heeft van 1964 tot 1971 in Enschede gewoond en zat daar op de middelbare school. De wijk Roombeek kent hij heel goed. Ook in de jaren dat hij daar niet meer woont gaat hij geregeld naar Enschede om zijn ouders te bezoeken. Die bewuste dag, precies twintig jaar geleden, slaat bij hem de paniek toe.

Hij ziet de beelden op de televisie en probeert zijn ouders te bellen. Maar Paul krijgt geen gehoor. Gelukkig krijgt hij zijn ouders in de loop van de avond toch te pakken.

Ramptoeristen

Dagen na de klap bezoekt hij Enschede, dat hij nog steeds zijn geliefde stad noemt. Hij weet niet wat hij ziet en probeert de emoties die hij en vele anderen voelen om te zetten in woorden op papier. Paul wil op Moederdag, een dag na de ramp, een bezoek brengen aan zijn ouders. Maar er is geen beginnen aan vanwege de vele ramptoeristen. Er is veel politie op de been die deze mensen op afstand moet houden.

Een jaar na de ramp besluit hij nog eens terug te gaan naar de rampplek. Paul beschrijft een spookbuurtje afgezet met hekken. Het verhaal gaat over huizen zonder ramen en daken en waar het onkruid onder de salontafels groeit. De emoties lopen hoog op.

Boek

Het boek waarin hij vertelt over de vuurwerkramp bestaat uit drie verhalen. Het eerste verhaal gaat over een moord in het Vechtdal die wordt opgelost in Manchester. Het tweede verhaal gaat over een ingewikkelde liefde tussen een stel in de stad Groningen. En het derde verhaal gaat over de vuurwerkramp. De titel van dat verhaal is 'Een vlakte in de stad'.

Het boek wordt vandaag gepresenteerd. En dat is puur toeval zegt Paul. De drukker, de uitgever en de hijzelf hebben een paar maanden geleden een planning gemaakt over wanneer zijn boek uit zou kunnen komen. De presentatie zou ook bij de uitgever in Groningen zijn. Maar dat gaat nu anders vanwege de coronamaatregelen.