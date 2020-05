Ger Visser van failliete Eurocommerce: "Ik ben al acht jaar in lockdown"

Ger Visser vroeg vandaag aan het gerechtshof om veertig getuigen en deskundigen te verhoren die zijn onschuld kunnen bewijzen. Want de voormalig multimiljonair en 'kantorenkoning' Ger Visser weet het zeker: zijn bedrijf Eurocommerce uit Deventer is om zeep geholpen door de banken, met de Rabobank voorop, onder leiding van zijn voormalig vriend en zakenpartner: de in 2017 overleden bouwtycoon Dik Wessels.

Visser en zijn zoon vechten hun veroordeling uit 2016 aan. Ger Visser werd veroordeeldtot 3,5 jaar cel, omdat hij huurcontracten had vervalst waarmee hij, toen het al slechter ging met z'n bedrijf, toch nog hypotheken wist los te peuteren bij de banken. En met het faillissement in zicht heeft hij z'n familie in Gorssel nog snel van alles toegestoken: van baar geld naar z'n vrouw, hotel-restaurant De Roskam naar z'n dochter en stal Eurocommerce naar z'n zoon.



Zijn zoon kreeg een jaar cel, omdat hij volgens de rechtbank door had moeten hebben wat er gebeurde. Vrouw en dochter gingen vrijuit.

Persoonlijk failliet

Intussen, na talloze civiel-rechterlijke procedures, is Visser ook persoonlijk failliet. De familie is zoveel mogelijk 'geplukt' door de curatoren en de Rabobank, de grootste schuldeiser van alle betrokken banken.



"Mijn leven, en dat van m'n familie is kapot. We zijn totaal geïsoleerd, eigenlijk leven we al acht jaar in lockdown." Ger Visser voegt er nog een nieuwe uitdrukking aan toe: "Ik ben het slachtoffer van een 'morte civil'.



Gevierd zakenman

Ger Visser was tot zijn faillissement, medio 2012, een gevierd zakenman. Zijn in Deventer gevestigde vastgoedimperium Eurocommerce maakte tientallen miljoenen euro winst. Op het hoogtepunt werd zijn vermogen door zakenblad Quote geschat op een slordige 145 miljoen euro. En zijn paardenstal was wereldberoemd en boekte olympische successen met zijn paard London, dat werd bereden door Gerco Schroder.

Maar de economische crisis was bikkelhard voor de tot dan toe altijd succesvolle Visser. Zijn vastgoedportefeuille, op het hoogtepunt meer dan een miljard waard, stond voor een steeds groter deel leeg. Inkomsten vielen dus fors terug. Zo ver, dat hij niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen.



Het was de Rijssense bouwmiljardair Dik Wessels die in mei 2012 zijn faillissement aanvroeg. Hij bouwde een reusachtig kantoorpand in Amsterdam en Visser kon niet betalen. Hoewel hij het faillissement introk, zette dit de val van de 'kantorenkoning' in gang. De banken, die Visser 735 miljoen hadden uitgeleend, eisten hun geld op.



Ferrari's en miljoenenjacht

Na het failliet van Eurocommerce werd de levensstijl van Visser zichtbaar. In Deventer werd een tiental Ferrari's in beslag genomen en in Frankrijk lag een miljoenenjacht met een bemanning van zes man te wachten op eigenaar Visser die er nooit meer op zou varen. Curatoren verkochten alles wat los en vast zat om de miljoenenschuld zoveel mogelijk te vereffenen.

Maar de immer gesoigneerde en optimistisch pratende Ger Visser blijft bij zijn waarheid. En die komt erop neer dat hij slachtoffer is van een kongsi van banken en Dik Wessels. Het faillissement had niet gehoeven, als hij de tijd maar had gekregen. En de 'vervalste' huurcontracten waren in overleg met de toenmalige directie van de FGH-bank, onderdeel van de Rabobank, zo blijft Visser volhouden.



Complot

In het aantonen van dat ‘megacomplot’ lijkt Visser in 2018 in de fout te zijn gegaan. Althans, volgens justitie, dat hem verdenkt van het vervalsen van documenten die hij inbracht als bewijsstukken in het hoger beroep in zijn strafzaak. Het zou gaan om meerdere vervalste gespreksverslagen en brieven op privébriefpapier van de in 2017 overleden Wessels. De FIOD pakt hem oktober 2018 op en pas januari 2019 komt hij weer vrij.

Van voormalig Eurocommerce-ruiter Gerco Schroder tot toenmalig directeur van de FGH-bank; alle veertig getuigen en deskundigen die Visser op wil roepen, moeten zijn waarheid inkleuren. Over twee weken beslist de rechter wie er gehoord gaan worden in de strafzaak.



Faillissementsverslag

Niet alleen de rechterlijke macht is nog druk met Visser en Eurocommerce. In het laatste faillissementsverslag van 11 mei staat te lezen dat de banken nog steeds een kwart miljard euro, of om precies te zijn 254.485.167,10 euro, vorderen van Eurocommerce. Het laatste grote kantoor, in Rijswijk, is net verkocht. Voor zestien miljoen euro, zo laat curator Schepel van JPR advocaten weten.



Er zijn nog een paar dingen te verkopen, waaronder een weilandje in Gorssel naast de riante villa van Ger Visser. En daarnaast procedeerde de curator over een BTW-kwestie met de Nederlands Staat. Komende vrijdag is de uitspraak van de Hoge Raad die maar zo 8 miljoen zou kunnen opleveren.

Daarnaast loopt er nog een procedure tegen de verzekeraar Nationale Nederlanden. De accountant van Eurocommerce, intussen veroordeeld door de tuchtrechter vanwege gebrek aan controle op de jaarrekening van Eurocommerce, was daar verzekerd. De maximale uitkering bedraagt 4,5 miljoen per jaarrekening. Maar Schepel wijst er fijntjes op dat de accountant drie jaarrekeningen goedkeurde waarvoor hij is bestraft. Dus zou er volgens Schepel drie keer moeten worden uitgekeerd.



Nog gewoon in villa

Terwijl er dus door allerlei partijen tientallen procedures worden uitgevochten (zo gaat curator Schepel ook bezwaar maken tegen een bestemmingsplanwijziging in Arnhem waardoor een kavel minder waard wordt), lijkt Visser in zijn 'lockdown' gewoon door te leven. Hoewel failliet, woont hij nog 'gewoon' in zijn villa. En in het weilandje (goed omheind en met paardenstal) heeft Ger Visser nog een paard lopen.

Een hele diepe zucht bij curator Looijen van Stellichter advocaten Arnhem: "Ja, ik snap het. Het is natuurlijk raar dat de familie daar nu nog woont". Looijen is er volop over aan het procederen. "Eerst was het verhaal dat de villa voor een euro in de stichting 'Syonara' was ondergebracht. Ik heb er tot aan de Hoge Raad over geprocedeerd en gewonnen. Toen kwam het verhaal dat hij het gebruiksrecht aan z'n vrouw had gegeven. Ook hier procedeer ik over. In eerste aanleg al gewonnen".



Te koop

"In principe kan ik een te koop bord in de tuin laten zetten, maar dan moet ik de familie er eerst uitzetten. "Zie je al kijkers in huis gaan met de familie Visser er nog in? En stel je voor dat er in de komende procedures nog wat mis gaat. Ik heb liever een onherroepelijke uitspraak voor ik het verkoop", zo stelt Looijen.

Grote vraag is waar de familie zo zonder inkomsten van leeft. Visser daarover: "Mijn zwagers en nog wat vrienden stoppen ons zo nu en dan wat toe. Daar leven we van."



Dus zo lang als het nog duurt, kan Ger Visser in zijn villa wonen en zo nu en dan zijn grote liefde uitoefenen; een paard inspannen en een rondje maken door de dreven van Gorssel. En dat kan nog even duren, liet Raadsheer Dam weten: "Door Corona zal deze zaak zeker niet in een half jaar afgelopen zijn".