Directeur S.E. Fireworks Rudi Bakker: "Ik ben voor het oog van Nederland opgeofferd"

Het moment dat Rudi Bakker op 13 mei 2000 het terrein van z'n bedrijf aan de Tollensstraat oploopt vergeet hij nooit meer. "De officier van dienst snauwde dat ik weg moest. Ik heb geprobeerd mensen weg te krijgen, maar dat lukte niet. Tien minuten later ontplofte de boel en was ik schuldige."

Rudi Bakker doet z'n verhaal op een winderige maandagmorgen in het bos in het buitengebied van Enschede. "Ik spreek liever niet thuis af, ik wil m'n gezin er zoveel mogelijk buiten houden. Zittend op een bankje vertelt hij over de fatale dag en de jaren erna. "Om vijf voor drie, op die fatale dag, was al het materiaal dat er lag opgeslagen goedgekeurd en waren de vergunningen in orde, nog geen uur later deugde er niets meer van. Hoe kan dat?"

Verwensingen

Volgens veel Enschedeërs zijn Bakker en mede-eigenaar Willie Pater van S.E. Fireworks medeschuldig aan de ramp. Daarvoor zijn de twee in 2003 ook veroordeeld. In hoger beroep krijgen Bakker en Pater een jaar gevangenisstraf voor bezit van illegaal vuurwerk, milieuovertredingen en schuld aan de ramp. "Vanaf dat moment dacht iedereen: 'die van S.E. Fireworks zijn de boosdoeners'. Op straat werd ik uitscholden en kreeg verwensingen naar m'n hoofd geslingerd. Ik heb het vaak genegeerd, maar het raakte me wel."

Zondebok

Volgens Bakker zit het in de menselijke natuur om een zondebok te zoeken. "Er is iets gebeurd en iedereen wil daarvoor iemand aanwijzen." Verhuizen uit Enschede was nooit een optie voor Bakker. "Enschede is mijn stad, dat gebied is mijn buurt en daar heb ik mijn jeugd doorgebracht. Als ik al was verhuisd had de overheid vast en zeker de gemeenschap in de nieuwe woonplaats ingelicht. Dan was daar hetzelfde gebeurd."

"Wij waren een jong gezin en hadden een mooie toekomst voor ons, net als alle andere gezinnen die zijn geraakt was alles binnen een seconde anders. Wat dat met je doet is met geen pen te beschrijven."

Afsluiten

Klokkenluider en oud-Europarlementariër Paul van Buitenen heeft vier jaar onderzoek gedaan naar de vuurwerkramp en maakt vandaag - op de dag af twintig jaar geleden - z'n volledige rapport openbaar. Eerder bracht hij al een aantal namen naar buiten. Bakker hoopt dat er door de conclusies een herziening van z'n strafzaak komt. "Voor alle nabestaanden, (indirect) betrokkenen en onszelf hoop ik dat er duidelijkheid komt over die ene vraag: wat is er precies gebeurd? Zodat iedereen het kan afsluiten. Voor de rest zoekt de overheid het maar uit."