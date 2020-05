Veroordeelde messteker Zwolle keert mogelijk volgend jaar terug naar Somalië

In een Zwols winkelcentrum vond in 2015 de steekpartij plaats (Foto: RTV Oost)

De Somalische man, die in maart 2015 zijn ex-vrouw voor de ogen van hun kinderen neerstak in het winkelcentrum van de Zwolse wijk Holtenbroek, kan mogelijk volgend jaar terug naar zijn geboorteland. De man werd een half jaar na de steekpartij veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.

Inmiddels zit de man alweer een tijd in tbs. Tijdens een zitting rond de verlenging van de tbs voor de rechtbank in Zwolle werd duidelijk dat de man terug wil naar Somalië. De kliniek is in samenwerking met maatschappelijk werk bezig om een plan te maken hoe die terugkeer ook veilig kan.

De Somaliër moest in 2008 de burgeroorlog in zijn land ontvluchten en hij kwam in Nederland terecht. Zijn echtgenote kwam twee jaar later naar Nederland. De twee waren in Somalië gedwongen getrouwd en al snel na de komst van de vrouw werd duidelijk dat het geen gelukkig huwelijk was. De nu 37-jarige man mishandelde zijn echtgenote waarop ze hulp zocht en onderdook in een opvangcentrum voor vrouwen.

Repatriëringsplan

Als het aan de kliniek en de officier van justitie ligt wordt de tbs van de man met één jaar verlengd. In dat jaar kan het repatriëringsplan gemaakt worden. Als de man terug gaat naar zijn geboorteland, wordt hij daar opgenomen in een psychiatrische kliniek voordat hij naar zijn familie gaat.

De advocaat heeft de Zwolse rechters gevraagd om de terugkeer van de tbs'er te bespoedigen. Hij ziet de man het liefst binnen twee maanden terugvliegen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.