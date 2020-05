Zorgmedewerkers blij met extra aandacht voor hun vak op Dag van de Zorg

Elk jaar op 12 mei wordt de Dag van de Verpleging gehouden. Dit jaar in het tweehonderdste geboortejaar van Florence Nightengale is het uitgebreid naar de hele zorg. In de hele provincie zijn zorgmedewerkers vandaag extra in de schijnwerpers gezet door de werkgevers in de zorg.

Collega's nomineren

De werkgeversorganisatie Zorg en Welzijn doet dit met de 'Hart onder de riem' actie. Zorgmedewerkers uit heel Oost-Nederland kunnen vandaag en morgen collega's nomineren die wel een extraatje hebben verdiend.

Mylena Hasselt van epilepsiecentrum SEIN in Zwolle verraste vanmorgen collega Mariska Russcher met een mooi cadeau: "Mariska staat altijd klaar, is nooit te beroerd om extra diensten te draaien, terwijl ze ook een druk gezin heeft, een studie volgt en mantelzorger is. Ik vind dit heel bewonderenswaardig".

cadeautje voor zorgmedewerker Mariska Russcher (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

"Niet alleen" Mariska zelf is blij met de erkenning: "De waardering die uitgesproken wordt op de Dag van de Verpleging, daar ben ik blij en dankbaar voor. Maar ik doe het niet alleen hè, er zijn zoveel mensen om me heen, en collega's die het allemaal heel goed doen". Het tekent de mentaliteit van de meeste zorgmedewerkers, ze zetten zichzelf niet graag op de voorgrond. Maar de werkgevers willen ze nu wel even in de schijnwerpers zetten en hun dank en waardering uitspreken naar alle medewerkers in Zorg en Welzijn. Namen op de muur Isala eerde vannacht de zorgmedewerkers van het ziekenhuis in Zwolle met een immens projectiescherm op de gevel waarop de namen van alle medewerkers voorbij kwamen. Voor de medewerkers het teken dat ze gezien en gewaardeerd worden: "Het was altijd gewoon 'de verpleegkundige', maar als je dan echt je eigen naam voorbij ziet komen dan maakt dat het wel speciaal". Dat is ook het doel van Isala, vertelt woordvoerder Agnus van Loenen: "Door iedereen zijn naam te geven op een bijzondere manier weet je als medewerker dat je je gezien voelt, en dat maakt ons allemaal hartstikke blij".