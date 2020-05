Holleeder-advocaat vergelijkt Almelose hennepverdachten met Amsterdamse penoze

"Er hangt een onterechte sluier van geweld over dit dossier." Dat zegt de bekende strafpleiter Sander Janssen over het onderzoek naar grootschalige hennephandel vanuit het Almelose Nieuwstraatkwartier. De advocaat, bekend als raadsman van Willem Holleeder, maakt om zijn punt te maken een vergelijking met ouderwetse Amsterdamse penoze.

"Er is altijd een bijna romantisch beeld over ouderwetse ruzies in de Jordaan. Stel, ze hebben daar een onenigheid, dan gaan ze met elkaar op de vuist. Even later drinken ze een biertje met elkaar en is alles weer goed."

"Datzelfde is in Almelo ook gebeurd. Zo af en toe was er iets dat onvrede opwekte. Dat moest dan uit de wereld worden geholpen. Maar het is wel heel vervelend dat justitie dat 'leven onder een juk van de broers' noemt, of 'ze hadden iedereen in de tang'. Dat is een sausje erover heen gieten, dat geen recht doet aan de situatie."

Pistool

Janssen staat één van de broers bij, die door justitie worden gezien als kopstukken van een nietsontziende wietbende. Iemand die had gestolen van de bende zou een pistool in de mond zijn gepropt. Ook zou er een stiletto door zijn hand zijn gestoken en een snee in z'n wang zijn gemaakt. Een andere 'medewerker' die een hennepplantage had laten ontdekken, werd volgens het OM mishandeld.

Dat er hardhandig is opgetreden, geven de broers ook wel toe. "Maar ik zat toen in een periode met veel alcohol en drugs", zegt de cliënt van Janssen. "Het was geen bewuste en koude strafexpeditie." De oudste broer, het vermeende kopstuk zegt: "Ja, ik ben wel te ver gegaan."

Criminele organisatie

Sander Janssen ziet de vermeende bende van zijn cliënt niet als criminele organisatie. "Er was helemaal geen hiërarchische organisatie, zoals het OM het voorspiegelt. Ja, de mensen in dit dossier werkten wel eens samen, maar ze hadden gewoon allemaal een eigen 'zaak' te runnen."

Daarnaast was er volgens hem geen sprake van een intellectuele samenwerking: "Ze praatten af en toe met elkaar over hennepplantages, maar dat maakt hen nog niet tot een organisatie."

Strafeis

De broers hoorden vandaag celstraffen tegen zich eisen van 7 en 4 jaar. Volgens Janssen een veel te hoge eis. "U kunt mijn cliënt bestraffen voor betrokkenheid bij drie plantages, maar meer ook niet." De komende week moeten zich nog negen andere verdachten verantwoorden.